Lo sancionó por infringir banderas amarillas después de que finalizara séptimo. Tanto el argentino como Pierre Gasly, castigado también, reconocieron su error.

Imponente imagen del Alpine del argentino, entrando a la zona del estadio repleta de mexicanos y con muchos hinchas argentinos que lo respaldaron.

Franco Colapinto no tiene paz. Después de terminar una carrera en que consideró que hizo todo "perfecto", llegó la dura sanción de la FIA , cuatro horas después de finalizado el GP de México . Le dieron 10 segundos y lo bajaron del 7º al 15º lugar. Otro tanto pasó con Pierre Gasly. Ambos pilotos reconocieron que se trató de un error.

Alrededor de las 23 del domingo, casi cuatro horas después de finalizado el Gran Premio llegó el documento durísimo de la FIA. Se había llamado a Colapinto y a Gasly a declarar, lo mismo que al equipo Alpine. La infracción fue no respetar las banderas amarillas.

Ese karma viene persiguiendo al argentino desde Barcelona, cuando lo bajaron del 8º al 10º lugar, por una cuestionadísima infracción. Entonces la FIA había dicho que Colapinto efectivamente redujo la velocidad en el sector donde se había quedado parado Fernando Alonso, pero no lo suficiente.

Ahora, "los comisarios consideraron que no quedaba demostrado que el piloto hubiera reducido la velocidad lo suficiente al atravesar el sector bajo bandera amarilla". Antes, en Países Bajos, también lo castigaron duro cuando chocó Max Verstappen al entrar a la recta y esquivó los restos superando a Yuki Tsunoda, con el que ya había iniciado la maniobra.

A Colapinto le dieron 10 segundos y eso lo hizo retrasar hasta el 15º lugar, ya que el último safety car apiló mucho los autos y por lo tanto no se hicieron grandes diferencias entre ellos. Mientras que a Gasly le dieron un sanción de stop and go, que en la práctica fue de 30 segundos, por lo que bajó del 9º al 17º puesto.

El argentino recibió 1 punto más de sanción en la super licencia, por lo que llegó a 5 en la temporada. Mientras que a Gasly le dieron 2.

Qué fue lo que pasó en México

Todo ocurrió tras el accidente que provocó el abandono de Arvid Lindblad en la vuelta 56 de las 71.

Lindblad contenía a Piastri desde el relanzamiento y el australiano se desesperó. Al final de la curva 1 intentó superarlo por afuera y lo tocó, rompiéndole la suspensión trasera izquierda y mandándolo al pasto. Por eso el australiano sería penalizado con 10 segundos y perdería el séptimo puesto.

Detrás de los dos venían apretados Colapinto y Gasly y surgió la bandera amarilla desde el lugar del accidente antes de entrar a la curva 2 hasta gran parte de la recta que comunica la 3 con la 4. Ahí se produjo la sanción.

Bastante vueltas antes del final, la FIA anunció que investigaba a Gasly por infringir banderas amarillas, pero a dos giros del final informó que hacía lo propio con Colapinto. Y empezaron a encenderse las alarmas que lamentablemente se confirmarían mucho después de finalizado el GP.

La sanción a Piastri se conoció bastante rápido y ya entonces Colapinto pasaba del gran octavo puesto conseguido al séptimo, mientras Gasly, que había perdido la posición con Liam Lawson, ascendía del 10º al 9º puesto.

Pero el final los encontró en el fondo de la parrilla y le permitieron, por ejemplo, al debutante de 32 años Ryo Hirokawa, abrochar un punto. Se debe haber ido con una felicidad increíble, en un claro contraste con Colapinto, sobre todo, Gasly y todo el equipo Alpine.

Bastante después de la sanción, el equipo Alpine publicó las declaraciones de los pilotos y de Flavio Briatore. Todos aceptaron el castigo y los pilotos dijeron que fue un error, aunque Colapinto también aclaró que no entendía bien cómo se produjo.

Si eso calmará la decepción de los Argentinos, se verá a través de las redes sociales. Lo cierto es que de una carrera superlativa de Colapinto, se pasó a este fiasco. En 2024 también lo sancionaron en México por considerarlo culpable de provocarle daños a Liam Lawson al superarlo pero no bajó del 12° lugar. Acá perdió 6 puntos vitales y ha raque ver si está entero para to arse revancha en Brasil.