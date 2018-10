La enfermería que complica a Bauza

El haz de luz que encontró Edgardo Bauza en el empate ante Boca respecto al funcionamiento del equipo se opacó en estos últimos días, especialmente en el ensayo futbolístico de ayer con la baja de algunos futbolistas que no pudieron hacer fútbol y otros que arrancaron pero que no pudieron terminar la práctica. No parece ser un panorama sombrío o que encienda demasiadas alarmas, pero sí el Patón encontró en los días previos al choque contra Patronato, el domingo a las 13.15, algunos contratiempos. Los futbolistas en cuestión son Maximiliano Lovera (no hizo fútbol), Matías Caruzzo (igual que el formoseño), Marco Ruben (arrancó pero debió salir) y Oscar Cabezas (misma situación que el capitán). Es por esto que el técnico se tendrá que tomar obligatoriamente hasta hoy para analizar aún más antes de decidir.

De arranque puede tomarse como que la cercanía con el clásico puede influir en cierta medida o jugar ya su partido en la cabeza de alguno de los futbolistas. Lo cierto es que antes de Newell's está Patronato y a Bauza se le complicó el panorama para este domingo.

Lovera se había entrenado toda la semana de manera diferenciada producto de una sobrecarga en el isquiotibial que sufrió en la Bombonera (por ese motivo debió ser reemplazado) y ayer estuvo nuevamente aparte del grupo. Trabajó con el cuerpo médico, básicamente con los kinesiólogos, y se espera con que hoy pueda sumarse a sus compañeros. Si eso ocurre, Bauza podría disponer de él, siempre y cuando decida mantener el esquema que utilizó frente a Boca. Allegados al cuerpo técnico indicaron que el juvenil está mucho mejor, pero que prefirieron darle un día más de recuperación.

Ayer su lugar fue ocupado por Marco Ruben, por lo que el equipo que inició la práctica volvió a pararse con un 4-4-2, pero el capitán no pudo llegar al final del ensayo. Sintió una molestia en el isquiotibial que lo tuvo a maltraer durante más de una semana y que lo había dejado afuera del encuentro en La Boca. Existe la posibilidad de que vuelvan a repetirles los estudios y en base a eso se decidirá.

Lo llamativo en el caso de Ruben es que durante la semana había trabajado con absoluta normalidad. Es más, en el entrenamiento del martes (el único a puertas abiertas) al delantero se lo vio no sólo re- puesto desde lo físico, sino que estuvo iluminado en el fútbol en espacios reducidos, en el que convirtió varios goles, algunos de ellos de muy buena factura. Lo concreto es que ayer el Patón lo incluyó entre los titulares, pero tuvo que ser reemplazado por Germán Herrera.

Otro jugador que motivó la atención del cuerpo técnico es Caruzzo. EL zaguero central directamente ni participó de la práctica de fútbol. Lo que trascendió es que acusó una sobrecarga en el aductor, pero que su ausencia tuvo que ver más con la intención de preservarlo y no exigirlo que con la imposibilidad de jugar. Desde el entorno del futbolista indicaron que el ex San Lorenzo está totalmente confiado en que llegará sin inconvenientes al partido del domingo con Patronato.

¿Qué hizo Bauza ayer ante esta situación? Echó mano a Cabezas, ausente también contra Boca. El colombiano compartió la zaga central junto a Marcelo Ortiz, pero fue otro de los futbolistas que no llego al final (en su lugar ingresó Renzo Alfani). Otra vez el aductor que se desgarró frente a Defensa y Justicia le pasó factura. En principio es una molestia no justamente en el aductor, pero sí en esa zona, lo que no deja de ser un llamado de atención. Si no ocurría nada raro el defensor iba a retornar al equipo, pero ahora con esto todo está por verse. Si no está al ciento por ciento la zaga será la misma que hace seis días, con Caruzzo (siempre y cuando se recupere) y Ortiz.

Así están las cosas hoy en Central en la previa de Patronato pero con el clásico a la vuelta de la esquina. Puede que juegue Lovera y se mantenga el esquema o bien que con Herrera vuelva al sistema tradicional. Puede que los centrales se mantengan o que haya que buscar alguna otra alternativa (Barbieri ya debiera estar a disposición del entrenador) en caso de que Caruzzo sienta que no está para jugar (todo parece indicar que no tendrá problemas).

Al menos el Patón no sufrió contratiempos con el mediocampo, que fue el sector de la cancha en el que se vieron las mejorías más notorias en el empate sin goles en la Bombonera.