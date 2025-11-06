La Capital | Ovación | Miguel Russo

La emotiva dedicatoria de Sebastián Villa a Miguel Russo tras salir campeón de la Copa Argentina

Con una actuación estelar del colombiano, Independiente Rivadavia de Mendoza se quedó con el título y el delantero recordó a su ex entrenador en los festejos

6 de noviembre 2025 · 14:52hs
Independiente Rivadavia de Mendoza se consagró campeón de la Copa Argentina tras derrotar por penales a Argentinos Juniors en la cancha de Instituto de Córdoba. La figura del encuentro fue Sebastián Villa, quien le dedicó el título a Miguel Russo, con el que tuvo un relación muy cercana durante su paso por Boca Juniors.

Un partido muy igualado, "La Lepra" venció al "Bicho" de la Paternal por 5-3 en la serie desde los 12 pasos, luego de empatar 2-2 en los 90 minutos. El árbitro Nicolás Ramírez quedó en el ojo de la polémica al expulsar dos jugadores del equipo mendocino y a su técnico Alfredo Berti, con el que tuvo un fuerte cruce cara a cara.

Con esta consagración, Independiente Rivadavia no solo se convirtió en el primer equipo de Mendoza en obtener un título nacional en Primera División, sino que también se clasificó a la próxima Copa Libertadores 2026 y la chance de disputar la Supercopa Argentina.

Sebastián Villa le dedicó el título de la Copa Argentina a Miguel Russo

Una vez consumado el encuentro, el delantero colombiano fue elegido como el mejor jugador de la final y aprovechó la ocasión para recordar a su ex entrenador Miguel Ángel Russo: "Le quiero dedicar este título al profe Russo, que en paz descanse. Siempre me dio esos consejos de seguir adelante, de tener mucha perseverancia a pesar de los problemas. Creo que soy un resiliente de la vida".

El habilidoso atacante fue dirigido por el ídolo de Rosario Central desde enero del 2020 hasta agosto del 2021, durante el segundo ciclo de "Miguelo" como director técnico de Boca Juniors. Durante ese período, ganaron tres títulos: Superliga Argentina 2019-2020, Copa de la Liga Profesional 2020 y la Copa Argentina 2021 (Russo inició el torneo que luego el "Xeneize" conseguiría al mando de Sebastián Battaglia).

Además, Villa reflexionó sobre el desempeño del equipo a lo largo del torneo y le agradeció a su entrenador Alfredo Berti: “Durante todo el torneo demostramos mucha humildad, somos un equipo muy humilde, con mucha garra y mucho huevo y la verdad con una mentalidad enorme. El profe Berti desde el primer momento nos dio su confianza y fuimos partido a partido, hoy hicimos un gran partido".

