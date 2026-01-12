La emoción de un expiloto de Fórmula 1 el reencontrarse con el casco que le salvó la vida

Casi cinco años después de uno de los accidentes más impactantes de la F1, Romain Grosjean recibió nuevamente el protector que lo acompañó en el siniesro

Romain Grosjean protagonizó uno de los accidentes más impactantes de la Fórmula 1 en 2020.

Romain Grosjean dejó la Fórmula 1 después de su impactante accidente del 29 de noviembre de 2020 durante la primera vuelta del Gran Premio de Bahrein , donde su monoplaza se partió en dos, provocó una explosión y fue consumido por las llamas . Cinco años después, el piloto francés se reencontró con el casco salvador de aquel choque .

El actual corredor de IndyCar compartió a través de sus redes sociales las fotos junto al casco que lo acompañó en el histórico accidente que casi termina con su vida, uno de los más impactantes de las últimas décadas .

Tras el siniestro y la explosión del auto, Grosjean consiguió salir del auto en pocos segundos , en una secuencia que fue analizada por especialistas que lo consideraron casi un milagro . Los sistemas de seguridad de la F1, principalmente el halo, fueron fundamentales para que sobreviva al caso y contara su historia.

“Cinco años después del 29 de noviembre de 2020, me reencontré con mi casco de carreras. No sabía si estaba listo para verlo, pero mis hijos querían entender cómo me protegí tan bien en el incendio y qué pasó esa noche ”, escribió el francés en su cuenta personal de Instagram.

Junto a las imágenes posando con su casco en manos, Grosjean le agradeció a Bell Racing Helmets (cascos) y Alpine Stars (indumentaria) por protegerlo “tan bien en ese momento”.

“La vida se nos va y lo olvidamos, pero esto me recuerda cuánto debemos aprovechar la vida al máximo cada día”, sentenció el piloto, emocionado por haber recibido nuevamente el casco que lo acompañó en aquel traumático accidente.