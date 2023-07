La conmovedora despedida de los hinchas leprosos a la Vieja Amelia

Los hinchas de Newell's Old Boys despidieron los restos de la Vieja Amelia este jueves por la mañana en las puertas del Coloso del Parque Independencia . La noticia del fallecimiento de su fanática más reconocida causó un hondo pensar en el club del parque Independencia.

"Sos amiga de los pibes, sos parte de Newell's Old Boys. Hoy y mañana y para siempre, dentro de mi corazón. Amelia, Vieja querida. Vos a la Lepra le diste toda tu vida", corearon los leprosos.

La hincha número uno, como se definía, nació el 25 de septiembre de 1924 y contó que el apodo que llevó toda su vida se lo puso Gerardo Martino. "Vieja Amelia me puso el Tata Martino. Una vez me vio por la tele y dijo «uy, la Vieja Amelia», y ahí todos los chicos empezaron a llamarme así. El Tata fue el que yo más admiré porque él no le pegaba a la pelota: la acariciaba", contó en una de las tantas entrevistas que brindó en su larga vida.

Amelia estuvo casada con un italiano hincha de Central, pero que luego terminó alentando al equipo leproso. Y tras el fallecimiento de su marido, la leprosa declaró: “Yo me casé con Newell’s”.

Vieja amelia.JPG

Este miércoles la entidad del Parque dio a conocer la triste noticia en sus redes sociales. "Lamentamos profundamente informar el fallecimiento de Amelia Montero. Será recordada por su amor y dedicación hacia Newell's. La institución expresa su profundo pesar y envía sinceras condolencias a sus familiares y amigos. Que descanses en paz, Vieja Amelia querida", publicó la entidad.

Durante todo el día los hinchas leprosos la despidieron con cálidos mensajes en las redes sociales y algunos tuvieron la ocasión de acompañarla en la mañana de jueves en el último adiós .