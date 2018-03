La cláusula de Ortigoza

Diferentes conjeturas se tejieron en torno al contrato de Néstor Ortigoza y la particular cláusula que pesa en el vínculo del experimentado mediocampo. Ovación constató ayer que en el acuerdo firmado hace poco más de dos meses entre el profesional y la entidad canalla "figura un ítem donde se remarca que si el jugador padece una lesión en el tendón de aquiles izquierdo, que es el mismo que lo condicionó en su paso por Olimpia, no percibirá sus haberes hasta que se recupere y vuelva a jugar". Por lo tanto, el desgarro que sufre el jugador en la actualidad en el sóleo derecho no tiene relación con una posible merma en su salario como trascendió.