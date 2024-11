La barra de un club alemán exhibió una bandera que rinde homenaje a Pillín Bracamonte

WhatsApp Image 2024-11-24 at 17.31.00.jpeg

Además, según trascendió, en 2023 integrantes de la barra del Rot-Weiss Essen estuvieron en Rosario alentando al Canalla en el 3-1 contra River Plate en la copa de la Liga, que terminó con triunfo de Central. También los usuarios aseguraron que esta hinchada alemana estuvo presente en la ciudad de Salta el año pasado en el partido contra Racing.

ssstwitter.com_1732480496522.mp4

El asesinato de Pillín Bracamonte

El doble asesinato del líder de la barra de Central, Pillín Bracamonte, y su ladero Daniel "Rana" Attardo, sacudió a Rosario el pasado 9 de noviembre. A pesar de las semanas transcurridas, desde la Justicia y el gobierno provincial barajan varias hipótesis, no sujetas a evidencias concretas del crimen sino a la propia historia de la víctima.

En cuanto al móvil del crimen, desde Fiscalía fueron tajantes en afirmar que no descartan ninguna hipótesis por tratarse de una persona que podía tener varios frentes conflictivos abiertos. Al trabajo iniciado por el fiscal Alejandro Ferlazzo, a cargo de la investigación en un principio, se sumaron Georgina Pairola y Luis Schiappa Pietra, fiscales a cargo de investigar distintos hechos relacionados a Pillín.

>>Leer más: Crimen de Pillín Bracamonte: la caída de un pesado y las preguntas por lo que vendrá

El avance de la investigación deberá esclarecer si se trató de una venganza por un conflicto puntual o bien si el crimen de Pillín fue un ajuste más complejo, un movimiento necesario en tiempos de reconfiguración del crimen organizado. Sobre ese aspecto también podrá sugerir algún indicio lo que ocurra de ahora en más tanto en la tribuna de Rosario Central en particular como en la calle en general. Que se desate o no un rebrote de la violencia urbana no dependerá solo de cómo el Ministerio de Seguridad planifique sus movimientos preventivos.

El cadáver de Pillín Bracamonte sigue en una cámara de conservación y custodiado por policías

El cadáver de Pillín Bracamonte, histórico líder de la barra brava de Rosario Central asesinado el 9 de noviembre, sigue en una cámara de conservación en el cementerio de Pérez. A 13 días del crimen, sus familiares esperan la orden judicial para realizar la cremación.

Este acto, sin embargo, no será autorizado por el fiscal a cargo de la causa hasta que se obtenga el informe final de la autopsia.

El asesinato de Pillín Bracamonte fue el puntapié para el inicio de dos historias paralelas. Por un lado, lo que implica este crimen en el organigrama delictivo de la ciudad, en tanto la víctima fue un pilar de ese esquema más allá de los negocios que controlaba desde su lugar de jefe de la barra. Por otro lado, en lo vinculado a la intimidad de sus allegados, se siente la larga espera para darle un destino definitivo a los restos de Bracamonte.

>>Leer más: Crimen de Pillín Bracamonte: dudas sobre el accionar policial y relaciones sugestivas con barras

La demora se extendió y el cuerpo del referente de la barra de Rosario Central continúa custodiado por agentes policiales en el cementerio El Prado de Pérez, donde permanece en una cámara de conservación. Si bien en un principio existía el riesgo de que ocurriera un hecho violento alrededor de la custodia del cuerpo, en los últimos días disminuyó la alerta y eso llevó a que hoy sea menor la presencia de agentes en el operativo.

Una larga espera

El domingo 10 de noviembre, el cadáver de Bracamonte fue sometido a una autopsia en el Instituto Médico Legal (IML). Los peritos confirmaron que, en el ataque sufrido luego del partido de Rosario Central contra San Lorenzo, el líder de la barra brava canalla había recibido cinco balazos. Después de ese procedimiento de rigor, y clave para la investigación, los allegados de la víctima comenzaron una larga espera para poder concretar la cremación.

Finalmente, el cuerpo de Pillín llegó el lunes 11 por la noche a El Prado, Cementerio Parque Privado, ubicado en Pérez. Para que sea posible transcurrió buena parte del domingo y el lunes entero, todo bajo una fuerte custodia policial en el IML. A lo largo de esas horas corrieron los rumores sobre dónde sería velado y enterrado Bracamonte.

>>Leer más: Pillín Bracamonte: perfil del barrabrava que más tiempo detentó el poder en el fútbol argentino

Cautela y rumor fueron parte de un operativo secreto que se extendió hasta el traslado del cuerpo a Pérez y que continuó allí. Los motivos: tanto el temor a una represalia contra allegados a la víctima o bien a que el cuerpo sea profanado para que hinchas de Central le dieran una despedida a tono con su lugar en la barra.

Un cadáver custodiado por policías

Desde la llegada al cementerio de Pérez, el cadáver fue depositado en una cámara de refrigeración para conservar el cuerpo. Es que el fiscal Alejandro Ferlazzo, a cargo de la investigación del crimen, no autorizará la cremación hasta que se conozca el informe final de la autopsia.

En ese marco es que desde el 12 de noviembre el cuerpo es custodiado por policías, dispositivo que se mantiene hasta hoy aunque con menos agentes. En un principio eran seis efectivos y por el momento son solo dos, debido a una baja en el nivel de alerta que se había generado en los primeros días.

La custodia está a cargo del Grupo Táctico Multipropósitos y del Grupo de Infantería de Respuesta Inmediata (Giri). La orden es evitar cualquier tipo de acercamiento al cadáver de Bracamonte, mientras sus allegados aguardan el permiso para poder cremar los restos.