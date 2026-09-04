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La arquera de una ciudad del interior santafesino que jugará el Mundial Sub-20: "De chica jugaba de 9"

Juana Schipper comenzó a jugar al fútbol desde muy chica. Hoy está en Talleres y viste la camiseta de la selección argentina que debutará este sábado en Polonia

Luis Castro

Por Luis Castro

4 de septiembre 2026 · 15:54hs
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Juana Schipper es una de las representantes santafesinas que disputará el Mundial de Fútbol Femenino de Polonia 2026.

Juana Schipper es una de las representantes santafesinas que disputará el Mundial de Fútbol Femenino de Polonia 2026.
La arquera de una ciudad del interior santafesino que jugará el Mundial Sub-20: De chica jugaba de 9

La arquera de una ciudad del interior santafesino que jugará el Mundial Sub-20: De chica jugaba de 9

La arquera de una ciudad del interior santafesino que jugará el Mundial Sub-20: De chica jugaba de 9

"No quería atajar, jugaba de 9, hasta que un día no había arquera y por mi altura me mandaron al arco". Juana Schipper relató en diversas ocasiones cómo un detalle que se generó cuando daba los primeros pasos dentro del fútbol le cambió la vida futbolística, a tal punto de llegar a estar en la selección argentina que jugará el Mundial Femenino Sub-20 en Polonia y cuyo debut se dará este sábado, a las 10, nada menos que frente al anfitrión.

Juana tiene 18 años, es de San Jorge -a 200 kilómetros de Rosario-, juega en Talleres y es una de las arqueras de la selección argentina que intentará hacer historia en el Mundial. Pero la historia de la joven jugadora es un tanto particular porque no quería atajar, por eso jugaba en la ofensiva. Hasta en una oportunidad un entrenador, Germán Barceló, le dijo que tenía que atajar porque no había otra. Y por su altura (1,81 metro) la eligió. Si bien en un comienzo no le agradaba el puesto, con el paso del tiempo se fue enamorando de ese lugar. "Hoy le agradezco que me haya puesto de arquera", contó la sanjorgense que está en Polonia, donde transita las últimas horas con cierto nerviosismo y concentrada de cara al debut mundialista de este sábado del equipo liderado por Christian Meloni.

"Era muy chica cuando empecé a jugar al fútbol, pero lo hacía con amigos o en la escuela. Recién a los 13 años me enfoqué en los entrenamientos en Atlético San Jorge. En un inicio lo hice con varones, pero duró poco porque empezó la pandemia por el coronavirus", relató la guardavalla que actualmente sería la suplente de Priscila Siben, de Banfield.

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En los últimos tres años focalizó la mente en tratar de sobresalir como jugadora y debajo de los tres palos, es por eso que intensificó sus trabajos. De esa forma le llegó primero la convocatoria a la selección de la Liga San Martín con asiento en San Jorge. Eso permitió que la observaran diferentes clubes, tan es así que fue llamada para realizar diversas pruebas. Pero las ofertas que tuvo en ese momento fueron desechadas.

En octubre del año pasado, un llamado invadió su corazón y la inundó de emoción: le llegó la primera citación para la selección sub-17. Eso le abrió un montón de puertas, entre ellas la de Talleres, donde juega actualmente, convertida en una futbolista profesional. La Uruguaya rápidamente se ganó un lugar en el equipo que milita en la primera división y en poco tiempo consiguió un ascenso meteórico, a tal punto de vestir la camiseta albiceleste en la cita mundialista con la número 12 en la espalda.

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El Mundial Femenino de Polonia

El Mundial Sub-20 se disputará desde el 5 al 27 de septiembre, donde participarán 24 selecciones divididas en seis grupos. Argentina integra la Zona A junto a Polonia, México y Benín.

El debut del combinado albiceleste se producirá este sábado, a las 10, con la presentación ante el conjunto anfitrión, Polonia, y el encuentro podrá verse a través de D Sports.

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Los restantes juegos serán el martes 8, a las 10, frente a Benín, y la última jornada del grupo se disputará el viernes 11, a las 13, contra México.

¿Cómo se clasifica a los octavos de final?

La fase de grupos tendrá seis zonas de cuatro selecciones. Los dos primeros equipos de cada grupo y los cuatro mejores terceros avanzarán a los octavos de final. De esta manera, serán 16 las selecciones que continuarán en carrera por el título.

La fase eliminatoria comenzará después de la finalización de la fase de grupos y continuará con los cuartos de final y las semifinales hasta llegar a la definición. La final del Mundial Femenino Sub-20 será el domingo 27 de septiembre.

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