Kudelka: "Si fuera conservador no sería el DT de Newell's"

El DT leproso evidenció su conformidad con la gran victoria conseguida en la Fortaleza granate. “En Lanús hicimos un muy buen partido. Tuvimos muy buen desempeño, no sólo en la recuperación ante un rival de ataque, sino que en cuanto al juego porque se dio un partido vertical a espacios libres para nosotros y pudimos hacer mucho daño. El cuarto gol, el de Maxi, fue muy bueno en cuanto a la elaboración tras sufrir un gol en contra. Mejoramos en la zona de definición y tuvimos muchas opciones de gol. Pero hay que repetirlo, si no nos va a alcanzar”, avisó el entrenador rojinegro.

Y enfatizó: “El equipo me gustó y mucho. Pero más allá de la satisfacción personal, tuve la satisfacción de ver que jugadores que a lo mejor no habían tenido buenas actuaciones por un montón de causas que sería largo de explicar, luego de que uno siguió creyendo en ellos, demostraron que son capaces, los más grandes y los más chicos. Eso me da satisfacción. Para un entrenador es fácil de entrar en desconfianza propia y ajena, en la propia no entré y podría haber entrado en la ajena y no confiar en esos chicos o muchachos que en algún momento del partido no les salieron las cosas bien. Por eso lo que me da más satisfacción es seguir confiando en estos jugadores que iniciaron un torneo rarísimo, donde muchas veces se olvida de todo lo que pasó. Aunque con algún cambio táctico que puede haber, el estilo siempre es ir a buscar los partidos”.

En cuanto al trabajo táctico y estratégico semanal, Kudelka destacó la particularidad del escenario que impone la pandemia y el largo parate que hubo. “Hay muchas vicisitudes de una semana a la otra por un montón de circunstancias, con el Covid-19 en el medio, que no te dejan homogeneizar el equipo, repetirlo, por lo menos en la semana. Veremos el lunes si podemos repetirlo o no. Este tema de contagios y de otras situaciones no sólo pasan en nuestro equipo y que provienen de mucho tiempo de inactividad. Se vio en otras ligas la innumerable cantidad de lesiones que hubo en los países que iniciaron primero y no fueron en los primeros partidos sino con la acumulación de compromisos. Pero debemos convivir no sólo con la posibilidad de jugadores que tengan dolencias musculares o de otra índole, sino también con los contagios que no permiten una semana tranquila. Pero no nos pasa a nosotros solos. Es la realidad, no es para quejarse”.

“No soy objetivo si hablo de Maxi”

Con Maxi hablamos todos los días y lo veo muy bien. Le tengo gran confianza, es un jugador de notable jerarquía y experiencia. Es muy valorable lo que hace. Queremos que juegue y hasta llegó al gol con Lanús. No soy muy objetivo hablando de Maxi, son esos jugadores que uno siempre quiere dirigir. Siempre está a disposición, es gente muy fructífera para la institución y para un técnico. No tenía dudas de que iba a seguir, pero está bueno que lo refrende y esto nos deja más aliviados. Está siempre pendiente de que el equipo juegue bien y gane, que las cosas salgan bien. Repito, no soy objetivo, pero es lo que siento”, dijo el DT sobre el capitán leproso Maxi Rodríguez, que confirmó su continuidad en Newell’s.