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Vuelve Joven Argentina en su Edición 2026, el programa de formación en liderazgo de la FNGA

Desde 1990, el programa apunta a becar y formar jóvenes líderes con visión global, espíritu solidario y compromiso ambiental. Las postulaciones estarán abiertas hasta el 15 de mayo

28 de abril 2026 · 11:04hs
Vuelve Joven Argentina en su Edición 2026, el programa de formación en liderazgo de la FNGA

En un contexto nacional e internacional donde los desafíos políticos, socioeconómicos y ambientales se vuelven cada vez más complejos, el rol de las juventudes como protagonistas del cambio cobra una importancia central. Bajo esa premisa, la Fundación Nueva Generación Argentina relanza una nueva edición de su ya consolidado Programa Joven Argentina.

Su formato disruptivo de mesas de debate semanales permite el encuentro directo entre los participantes y referentes de todos los sectores, desde la política y las relaciones internacionales hasta el emprendedurismo y la sostenibilidad empresarial. Por ello, está destinado a jóvenes de entre 18 y 30 años provenientes de distintas disciplinas e ideologías.

Visión global, espíritu solidario y compromiso ambiental

Estos tres pilares definen el espíritu del programa: la visión global que conecta lo local con las agendas internacionales; el espíritu solidario que impulsa a los jóvenes a involucrarse en los grandes temas sociales de este tiempo; y el compromiso ambiental, que se refleja en múltiples iniciativas de los participantes y en la propia trayectoria institucional de la FNGA.

Además, en cada edición, miembros becados del programa tienen la oportunidad de realizar viajes y visitas institucionales, siendo recibidos por entidades como el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la República Argentina, el Banco Central de la República Argentina, el Congreso de la Nación, embajadas extranjeras y ONG como la Fundación Vida Silvestre. También mantienen diálogos con líderes empresariales y académicos de prestigio, así como desarrollan proyectos propios con foco en el desarrollo sostenible. El valor del Programa Joven Argentina radica también en el fortalecimiento de una red de jóvenes líderes que, año tras año, continúa vinculada con la Fundación, facilitando el desarrollo de nuevas acciones colectivas. Para muchos, la experiencia marca un antes y un después en sus trayectorias personales y profesionales, abriendo puertas a otros espacios de formación y participación ciudadana.

Las reuniones se realizarán de manera presencial en la ciudad de Rosario los lunes a las 21:30 horas y comenzarán a finales de mayo. La convocatoria está abierta, y los interesados pueden postularse para obtener una beca escaneando el QR adjunto, completando el siguiente formulario: https://forms.gle/Q6xXKSudX3SbV59m7. Visitando las redes sociales de la FNGA (www.fnga.org.ar, @fundacionfnga en Instagram o Fundación Nueva Generación Argentina en LinkedIn).

Página 7 - QR

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