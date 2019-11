Kudelka quiere "reintegrar la confianza, la intensidad y el juego"

Kudelka dijo que ante Talleres tienen que "demostrar que fue sólo una mala noche" lo sucedido contra Gimnasia en el Coloso

Frank Kudelka sostuvo ayer que la contundente caída con Gimnasia se trató "sólo una mala noche", y que es imprescindible recuperar el juego que los llevó a una "muy buena campaña". No desconoce que el 4 a 0 en contra fue un golpe duro y en ese sentido planteó que la visita de mañana a Talleres será un examen que tiene que servir para "reintegrar la confianza, la intensidad y el juego". El entrenador de Newell's subrayó que se necesita "una mejor posesión en la zona de transición".

¿Cómo está el plantel luego de la dura derrota con Gimnasia?

Prefiero pensar en lo que viene, sin dejar de tener en cuenta lo que hicimos mal. Ante un resultado en contra como el que se dio, rápidamente necesitamos reintegrar la confianza, la intensidad y el juego, que fueron los que nos llevaron a tener una muy buena campaña.

¿Cuánto golpea anímicamente?

Perder 4 a 0 no es moneda corriente. No cabe duda de que te pega, duele, entristece. Pero inmediatamente tiene que haber autocrítica. Quiero aclarar que nunca me excusé de lo que pasó. Me hicieron una pregunta de lo previo (el homenaje a Maradona) y respondí. Está claro que cometimos muchos errores. Fue una muy mala noche, individual y colectiva, y hay que revertirla.

¿Fue sólo una mala noche o tiene que ver con el presente del equipo?

Si fuimos capaces de iniciar un campeonato en el que estábamos en el fondo y logramos ubicarnos donde estamos ahora, lo cual tampoco dice nada porque todavía queda mucho por delante, no tenemos que dudar de nuestro camino. Ahora tenemos la chance de demostrar que fue sólo una mala noche.

¿Tiene chance de jugar Mauro Formica?, ¿puede cambiar alguno de los de adelante?

Siempre tengo en mente opciones de cambio, aún cuando ganamos. Vinimos acá sabiendo que no tenemos tiempo para perder. El jugador que creemos que esté mejor desde todo punto de vista, futbolístico, físico y anímico, ese es el que va a jugar. Siempre el equipo está por encima de cualquiera.

¿Significa algo enfrentar a Talleres, un equipo que forma parte de tu historia?

Es una parte de mi historia, de vida y profesional, que la valoro y agradezco mucho. Allá hay afectos que como persona me nutren. Pero yo quiero ganar este partido. Hoy me toca ser el técnico de Newell's y defender a ultranza esa posición.

¿Qué aspectos futbolísticos piensa en los que hubo una merma en los últimos partidos?

Somos un equipo intenso, atento y con intenciones de ataque, y puntualmente en el último partido no lo fuimos. En líneas generales, necesitamos una mejor posesión en la zona de transición. Cuando la pelota pasa de nuestra defensa al mediocampo, hay que tener más tiempo y mejor posesión, ser más verticales o hacer más ancha la cancha según la necesidad y el momento. Y veo últimamente que eso hay que corregirlo.

En algunos partidos remarcó que faltaba profundidad. Si bien no confirmó el equipo, ¿Formica puede dar la chance de tener mejor llegada?

En realidad lo remarqué contra Banfield, porque tuvimos espacio, tiempo, pelota y no hubo esa fineza en el área de enfrente contra rivales que se meten atrás, como también jugó Gimnasia. No tuvimos esa intensidad y penetración en el área de enfrente, como pasó con Patronato sin hacer un gran juego y sin tener tanto la pelota en nuestro poder. Lo del otro día queda muy poco para rescatar. Con Gimnasia nos faltaron pases exactos, movimientos y doblar a la defensa rival.