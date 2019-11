Kudelka: "Fuimos prácticos, muy sacrificados"

Esta vez fue el mismo Frank Kudelka el que sintetizó el partido de su equipo. Lo dijo con todas las letras al empezar la conferencia de prensa. “El partido tiene un título: fuimos prácticos, muy sacrificados”. Así explicó fundamentalmente la diferencia que Newell’s le sacó a Defensa y Justicia y el técnico leproso no se privó tampoco de elogiar a sus dirigidos. “Por más que no queríamos que se vieran ciertas inseguridades pero felicito a nuestros jugadores por el sacrificio en pos de insertarse de nuevo en el campeonato”.

“En el fútbol de hoy no existe otra cosa que no sea ganar de parte de todos. No era una necesidad sino una obligación la de ganar”, resaltó el DT sobre las urgencias que afrontaba particularmente luego de las derrotas ante Gimnasia y Talleres de Córdoba.

“Nos encontramos con un gol muy temprano, pero eso no nos dio seguridad y por eso recambiamos el sistema en el partido y ahí mejoramos. El rival maneja muy bien la pelota y para contrarrestar eso se necesita presión alta, que por muchas razones no podemos tener. Y nos vulneraban más por la banda izquierda de ellos”.

Y en la misma línea se explayó: “Había dos condicionamientos. No afrontamos el partido con la máxima seguridad por las derrotas que traíamos y la temperatura era demasiado alta como para presionar arriba al rival para que se equivoque. Por eso decidimos estar más protegidos, o más juntos en realidad de tres cuartos de cancha para atrás y salir rápido. A veces nos apresuramos mucho y a veces los dejamos estar muy cerca de nuestra área”.

“Los goles vinieron en el momento justo, fundamentalmente el 2-0, y después en el segundo tiempo lo controlamos desde el orden y la practicidad y no desde el juego”, dijo el técnico leproso.

En tanto, Maxi Rodríguez, autor del gol que abrió el camino a la victoria, alertó que el triunfo vino bárbaro pero que no hay que relajarse. “Esto es largo. No hay que relajarse. La pelea es dura y debemos sumar en todos los partidos. El objetivo es claro y hay que tener los pies sobre la tierra siempre”.

Visita de millonarios

Para Newell’s y River en el Coloso por la 15ª fecha se permitirá el ingreso de visitantes en la tribuna norte. Se venden en la web de Boletería VIP la general a 500 pesos más un bono de 3 mil