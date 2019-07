Kudelka "Esto no tiene que ser una tragedia, sino una oportunidad"

El técnico de Newell's Old Boys, Frank Kudelka, habló este mediodía en conferencia de prensa en la que remarcó la tarea de los dirigentes de trabajar para cerrar refuerzos. En ese sentido criticó a los representantes que sólo buscan negociados, y dijo que su tarea en el club es "aportar tranquilidad y calma". Sobre la unidad que hoy la AFA decidió no devolver a Newell's, dijo: "Tendremos que ganarlo en la cancha, cuando llegué teníamos tres puntos menos y ahora dos más, vamos a ser positivos".

El entrenador arrancó la conferencia de prensa hablando de Lema, nuevo refuerzo del club. "Con respecto a Cristian es un jugador que lo hemos visto desde hace bastante tiempo de hecho que lo conocemos mucho, pensamos en él por una cuestión de personalidad, es un jugador que no es visiblemente rápido pero si lo es desde el punto de vista táctico y conceptual, juega muy bien en las dos áreas. La elección de él va de la mano de lo que creemos es una oportunidad que tenemos de catapultarnos a algo importante dentro de este campeonato y no sólo pensar en como iniciarlo".

Respecto al arribo del Julián Fernández, volante de 24 años que juega en Palestino de Chile, fue cauteloso y dijo: "Hay jugadores muy cerca de ser contratados pero no tengo otra información en este momento".

En cuanto al delantero Lucas Albertengo que se desempeña en Independiente y podría cerrar hoy su vínculo con el club del Parque, estimó: "Salgo recién del entrenamiento y no hablé con nadie para asegurarlo, por mi forma de ser y por experiencia en otros tiempos, prefiero que la realidad sea el hecho y no las palabras, esperemos que sea viable".

Kudelka también se refirió al extenso mercado de pases y fue crítico con los representantes de los jugadores. "Nunca los tiempos de las incorporaciones, ni siquiera de los equipos poderosos, van de la mano de los tiempos del entrenador, antes me molestaba mucho, pero como no tengo decisión al respecto entonces trato de evadir esa molestia".

"Rescato la gran predisposición de la institución, la gran responsabilidad que tienen, se del esfuerzo que hacen diariamente para que los jugadores lleguen en tiempo y forma, estamos codo a codo. Pero hay cuestiones que no se pueden manejar, especulaciones, hay muchos que manejan jugadores que les da lo mismo si llegan dos días antes o después, ni piensan en eso, les interesa el negociado", reflexionó.

"No me voy a poner nervioso por eso, no quiere decir porque lo acepte esté de acuerdo, pero bueno es un negocio y no siempre al que está enfrente le interesan mis tiempos como entrenador", agregó.

El técnico leproso dijo que es tiempo donde se agilizan las negociaciones. "Vamos a utilizar los partidos amistosos que tenemos para tener un diagnóstico más definitivo", indicó.

Sobre el fixture opinó: "Soy una persona que no está focalizado en la organización del campeonato, primero porque no lo puedo manejar, se estudia la localía, la seguridad. La verdad es que no tengo otra cosa que aceptarlo, nos tocó así y vamos para adelante, vamos a buscar ganar los partidos de local o visitante".

"Estoy lejos de la ansiedad, tengo que aportar tranquilidad y calma, seguramente podemos encontrar un entorno impaciente. Tenemos los pies en la tierra y sabemos en la situación que comenzamos el campeonato, pero no voy adherir a la impaciencia. Vinimos por un desafío, por una oportunidad, a cada simpatizante de Newell's le vamos a pedir que nos acompañe, tendremos momentos buenos y de dificultades, esto es a largo plazo", manifestó.

Además fue consultado sobre el equipo que hoy saldría a la cancha. "Es una respuesta utópica, estamos preparados para el día a día, los chicos están haciendo un enorme trabajo con responsabilidad, tenemos que estar todos juntos en esto"

"Abogo y me predispongo para que esto no sea una tragedia, sino que sea una oportunidad, tenemos que dar el máximo en este momento de la institución, libres de temores, ir en búsqueda de una pretensión, de un objetivo, es una oportunidad maravillosa", señaló.

"Nuestra concientización en el cuerpo técnico y plantel es que no hay tiempo para pasos en falso, para cosas que no sumen, pretendemos que cada uno sepa donde está, para qué está, y si quiere estar, se tienen que comprometer para salir de esta situación, pero pensando en grande", resumió