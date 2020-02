El entrenador de Newell's, Frank Kudelka, señaló que "confía mucho" en Pablo Pérez, el volante rojinegro que fue confirmado por el DT para enfrentar el domingo a Lanús, a las 19.40, por la Superliga, y de quien destacó: "Estamos hablando de un jugador de jerarquía, que viene a prestarnos su calidad".

"Sí, va a jugar Pablo. Yo quiero ver al Pablo intenso, está allí como chico con zapatos nuevos. Confío mucho en él. Necesitamos ese jugador que cuide sus límites. Estamos hablando de un jugador de jerarquía, que viene a prestarnos su calidad y sabe cuáles son nuestras pretensiones y que va a ser un gran aliado de Maxi. Bienvenido sea, porque esperamos lo mejor de él. Y si el dice que es feliz acá ahora tendremos que demostrarlo", señaló Kudelka en la rueda de prensa en el predio de Bella Vista.

Sobre los lesionados confirmó que el Gato Formica -afectado por una pubalgia- no va a jugar y que Gabrielli -lesionado y que además llegó a las cinco amarillas- será reemplazado por Facundo Nadalín.

"Esperemos que Formica se recupere pronto. Pero está con algo que entiendo ha recrudecido respecto a otros momentos. Pero queremos que su cabeza esté bien porque si está bien su recuperación será más rápida. Mauro es un jugador muy importante, así que lo esperamos cuanto antes", dijo sobre la recuperación del volante ofensivo.

También el técnico fue consultado sobre Jerónimo Cacciabue -quien hoy jugó casi 60 minutos en reserva en el empate leproso ante Lanús 1 a 1, tras cuatro meses y medio de ausencia por una grave lesión- y sobre el particular dijo: "Es lo que hablé siempre con él, la solución la tenía en su cabeza. Era entendible lo que le pasaba. Se trabajó a destajo con él".

Sobre la presencia de Lucas Albertengo en el ataque -está con una molestia en el tobillo- dijo que lo aguardará hasta el final: "Lo considero importante como a otros. Está claro que el equipo ha perdido esa capacidad goleadora que tenía, en los últimos tiempos hemos hecho pocos tantos. Pero como equipo e individualidad, son todos jugadores importantes. Pero mi consideración hacia él está claro porque lo pongo casi permanentemente como titular".

Sobre si mostraba preocupación por la falta de gol del equipo, el técnico dijo: "No es preocupación algo que no ocurre, es una cuestión de mejorar. En el caudal que tenemos de goles a favor lo hemos hecho como equipo y no por rachas goleadoras de un jugador. Tenemos que mejorar ese aspecto".