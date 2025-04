Kily González estalló contra sus jugadores después de una derrota en Chile

“La derrota no estaba en los planes y menos la forma. Es lo que más me jode”, disparó sin rodeos en conferencia de prensa posterior al partido.

El Kily dejó en claro de esa manera su por lo que vio en la cancha. No se paró como escudo del grupo, sino como un técnico claramente frustrado por errores puntuales y una actitud que no estuvo a la altura.

El Kily González contra todos

Y no se quedó ahí: también cargó contra la falta de inteligencia táctica del equipo. “Sabíamos cómo podía darse y no supimos interpretarlo. No podemos entrar de esta manera. No saber interpretar lo que era muy claro. Es una situación que me molesta y me preocupa”, subrayó.

El partido tuvo un punto de quiebre con la expulsión de un jugador tatengue, hecho que, según el técnico, terminó de sepultar las chances del equipo: “Cuando mejor estábamos, la roja nos dejó sin chances. El gol en el final por un error individual empeoró el resultado”.

Kily González: "Nosotros le damos las herramientas..."

Mensaje para los jugadores

Pero lo más fuerte llegó al final, cuando el técnico rosarino se desmarcó de la responsabilidad exclusiva y dejó una frase que marca un antes y un después en su relación con el plantel:

“Los jugadores son quienes asumen el desafío y la responsabilidad. Nosotros podemos brindar herramientas, pero no podemos hacer más. Cuando ganan, lo hacen los jugadores y en las derrotas fallan los técnicos. Eso lo tengo claro. Hablamos mucho y cuesta”.

Unión volvió a perder como visitante y no es ninguna novedad. De hecho, el equipo del Kily fue derrotado en todos los partidos que disputó en este 2025 jugando en esa condición.

El entrenador rosarino lleva 36 partidos dirigiendo al Tate como visitante, de los cuales apenas ganó seis, empató 12 y perdió 18. Sumó 30 puntos sobre 108 en disputa, lo que da una efectividad del 27,7%.