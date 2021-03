“Tenemos que afinar ese pase para dejar de cara al arco a Marco, no lo pudimos hacer seguido pero hay que seguir mejorando. El juego fue un desafío y estuvimos a la altura, más allá de que no me gusta empatar, y menos perder, pero nos vamos bien”, evaluó el DT auriazul.

Conferencia en vivo del "Kily" González tras el partido ante Colón

Justamente sobre el experimentado atacante se explayó el conductor canalla. “Transmite tanto que verlo como se entrega, lucha y juega es un ejemplo a seguir por los chicos. Los jugadores grandes están comprometidos con el proyecto, llevan el equipo adelante y los chicos tienen que copiar eso. Marco es un referente el último ídolo del club y verlo tirarse al piso contagia”.

“Queremos ser protagonistas en cualquier cancha, necesitamos ser intensos, agresivos y después jugar, no es sólo correr. Con la ansiedad en momentos quedamos partidos y las contras nos causaron peligro, hay que mejorar pero el equipo estuvo a la altura de Colon, el líder que venía invicto”, analizó el técnico. El Kily insistió en la sana y leal competencia en un plantel plagado de juveniles, tras la consulta sobre las actuaciones de Almada y Ferreyra. En tanto, remarcó el crecimiento de Sangiovani y la importancia de Vecchio, quien “debe volver a ser el del semestre pasado”, concluyó.

Ruben jugó 90’ después de un año

Poco a poco va entrando nuevamente en sintonía. Marco Ruben volvió a jugar 90 minutos después de un año. La última vez que el 9 se había bancado todo el partido data del lunes 16 de marzo de 2020. El rival fue el mismo de ayer: Colón.

La diferencia es que el delantero en esta ocasión no pudo marcar como sucedió aquella noche en el Gigante de Arroyito, que terminó siendo oscura para el entonces equipo comandado por Diego Cocca, ya que perdió 3 a 1.

Luego el fútbol se paralizó por la pandemia. El atacante corrió y trató de desnivelar en la tarde dominguera, pero aún dista del nivel que supo exhibir hasta antes de entrar en modo pausa. “Me siento bien. Cada día un poquito mejor. Será cuestión de seguir entrenando para darle lo mejor al equipo”, describió el jugador tras el 0 a 0 en campo del sabalero.