Kevin Ortiz entra seguro, pero ¿Russo hará otro cambio en Central para ir al Ducó?

¿Se toca? Los once que salieron por última vez fuera de casa podrían ser los mismos de Central que pisarán de entrada el Ducó, con Kevin Ortiz. Habrá que ver qué hace Russo.

Miguel Angel Russo rescató tras del empate agónico ante Unión en el Gigante el hecho de evitar dos derrotas consecutivas. Por supuesto que vale el dato, porque la semana de trabajo hubiera sido mucho más pesada, ya que antes se había traído sobre el lomo una dolorosa goleada en Junín por Sarmiento, curiosamente cuando mejor había jugado mientras estuvieron en igualdad de condiciones. Pero claro, la expulsión de Kevin Ortiz por doble amarilla lo condicionó demasiado, no supo como rearmarse y por eso no hay ninguna duda de la reaparición del volante central entre los once para visitar a Huracán en el Tomás A. Ducó. ¿Será el único cambio en Central?