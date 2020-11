Kempes: "Maradona fue diferente a los demás, por eso se convirtió en número uno"

En declaraciones al programa “Todos en La Ocho”, Kempes recordó aquel torneo en el que fueron compañeros. “Yo no lo conocía íntimamente a Diego. Compartimos el estadio, la concentración con la selección, con otros muchachos sí era más amigo. Yo veía que en la cancha se sentía a gusto, con la pelota, con libertad. Fuera de la cancha no podía vivir como una persona normal. Creo que no tuvo infancia y la fama le llegó tan pronto que no lo dejó ser una persona normal”.

Kempes puso su visión también en el entorno de Maradona en los últimos años de su vida, al opinar: “No creo que él no se haya dado cuenta de las personas que se acercaban a él por interés o porque querían sacar algún provecho de él. Creo que necesitaba un amigo, pero un amigo de corazón, con buenos sentimientos. Y pasó lo que pasó ”.

“Diego no podía salir de día. Cambió de vida y empezó a trasnochar. No creo que haya sido la vida que eligió vivir, sino la que le tocó, por desgracia. En lo futbolístico, era un jugador diferente a todos los demás, por eso fue el número uno del mundo. A lo mejor nace otro mago, no sé cuándo, y volvemos a creer que el cuerpo de Diego volvió en esa persona”, agregó.

Kempes también ensayó una explicación sobre el porqué la personalidad de Maradona caló profundo en los sectores más vulnerables de la sociedad. “Diego nació en una familia humilde. En un hogar muy pobre. Se abrió camino a fuerza de talento. Hay que tener mucho talento para salir de una situación que no era para nada buena. Salió adelante y le dio de comer a toda su familia. Pero la fama le llegó muy pronto y no tuvo alguien que lo aconsejara bien”.