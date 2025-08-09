Cómo les fue a los primeros rosarinos que debutaron en los Juegos Panamericanos junior

Primer día de los Juegos Panamericanos junior de Asunción (Paraguay), con el debut de los primeros deportistas rosarinos. Juan Ignacio Jijon y Máximo Pacheco compitieron en remo, en una de las dos series del doble par de remos cortos. La presentación fue exitosa.
La dupla rosarina obtuvo la primera posición y clasificó a la final A, por el podio, que se disputará este domingo, a las 8.30.
Jijón, remero de Rosario Rowing Club, y Pacheco, del Club de Regatas Rosario, ganaron la serie 1, la más veloz de las 2 que se realizaron. Lo hicieron con un tiempo de 6 minutos 51.08 segundos en los 2 mil metros. En la restante serie, los brasileños Joao Batista y Daniel Passold se impusieron en 6 minutos 55.39 segundos.
Los rosarinos Juan Ignacio Jijon y Máximo Pacheco entraron en acción en el primer día en doble par de remos cortos.
Los remeros rosarinos le sacaron una buena ventaja a la pareja que los escoltó en la serie 1, integrada por los canadienses Kyland Mels y Oliver Baker. Quedaron a 19.19 segundos.
Más atrás se ubicaron José Navarro y Roberto Ahumada (México), a 23.76 segundos y Leduar Suárez y Roberto Paz (Cuba), a 27.84 segundos.
Los deportistas rosarinos
La delegación argentina que se encuentra en Paraguay tiene a los siguientes representantes rosarinos:
Canotaje: Lucas Micatrotta (K2 500m y K4 500m), de Club Náutico Sportivo Avellaneda.
Esgrima: Franco Marchetti (florete masculino) y María Caterina Correa Sticconi (florete femenino), ambos de Gimnasia y Esgrima.
Esquí náutico: Francisco Giorgis (waterski).
Hockey sobre césped: Delfina Persoglia, de Universitario, Juan Cruz Boretti y Lucas Boretti (reserva), ambos del Jockey Club.
Karate: Juan Ignacio Gallardo (kumite -60kg), del Club Social y Deportivo Río Negro.
Natación: Ignacio Stambuk (400m, 800m, 1500m y 4 x 200m libre), de Echesortu. Además intervendrá en aguas abiertas (4 x 1.500m mixto y 10km).
Nado sincronizado: María Carasatorre (duetos), de Gimnasia y Esgrima.
Patinaje de velocidad: Camila Aquino (1.000m sprint, 500m + distancia y 200m meta contra Meta), del Club de Patinaje Universitario, y Nahiara Sagasti (5.000m puntos y 10.000m eliminación), del Club Atlético Villa Urquiza.
Remo: Máximo Pacheco, Emilio Battilana y Elena Cerrudo, de Regatas Rosario, y Juan Ignacio Jijón, de Rowing.
Rugby 7: Gino Dicapua, de Duendes
Taekwondo: Brenda Anahí Ruiz Díaz (Kyorugui -67kg).
Vóley de playa: Morena Marisa Abdala (nacida en Pavón Arriba).