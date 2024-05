Juegos Olímpicos: Nicolás Otamendi y Julián Álvarez se suman a la selección Sub 23

El equipo argentino tiene potencialmente un plantel muy rico. Si a estas dos convocatorias se le agregan los nombres de Enzo Fernández -no ocuparía cupo, dado que todavía no tiene 23 años-, jugadores de la talla de Thiago Almada, capitán del torneo Preolímpico; Alan Varela, el ex Boca actualmente en Porto y Valentín Barco, el ex Boca hoy en el Brighton inglés, entre otros.