Juanchón García, conforme con su vuelta a Newell's: "Trabajo para sentirme cada vez mejor"

El delantero se fue con bronca de la cancha de Riestra tras el empate agónico. "No le encontramos explicación al empate", expresó

Las ganas de ponerse la 9 de Newell's , llevaron a Juanchón García a adaptarse a cualquier dibujo táctico o sacrificio para poder estar entre los once titulares rojinegros . "Hubo detalles que nos privaron de un muy buen triunfo para nosotros en condición de visitante, hay que seguir trabajando, ver los errores y también ver las cosas buenas para enfocarnos en eso" explicó el centrodelantero tras el 3 a 3 ante Deportivo Riestra.

La forma en la que se dio el partido y las posibilidades que tuvo la Lepra de poder llevarse una victoria clave para la resurrección en el torneo, siguen dándole vueltas en la cabeza al ex Volos: "Son cosas que no nos pueden volver a pasar, son detalles, desatención ya que teníamos un jugador más. No le encontramos explicación. Arrancamos una semana larga para trabajar y poder buscar los tres puntos de local".