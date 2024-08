Juan Cruz Vega se despediría de Argentino en el clásico y pasaría a la Liga Profesional

Juan Cruz Vega jugaría el último partido el sábado ante Central Córdoba por la Primera C y desde la próxima semana se sumaría a Deportivo Riestra

El capitán, figura y goleador de Argentino en la Primera C, Juan Cruz Vega, tiene todo acordado para saltar de categoría y llegar a la Liga Profesional de AFA, más precisamente al club Deportivo Riestra. Las buenas producciones del hábil mediocampista en el segundo semestre de la Primera D del 2023 y el excelente primer semestre en la Primera C 2024, hicieron que varios clubes del país y del exterior pusieran los ojos en las condiciones del jugador nacido futbolísticamente en Villa Constitución y con un breve paso por las divisiones inferiores de Newell’s. Ante Central Córdoba el sábado sería su último partido en la C.