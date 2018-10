Forma parte del selecto grupo que marcó un gol en el partido más apasionante para los habitantes de esta ciudad. El ADN de Jorge Achucarro es paraguayo. Pero por sus venas corre sangre rojinegra de este lado de la frontera. El ex delantero leproso fue contundente cuando atendió el llamado telefónico de Ovación para palpitar la previa del derby que se viene por Copa Argentina. "En Argentina soy hincha de Newell's", expresó con espontaneidad y sinceridad de niño el futbolista de 36 años. "Cuando llegué al club me hicieron sentir lo que representa el clásico", remarcó como si fuera ayer mismo ese instante antes de recordar como con orgullo que "lo que viví en el banderazo y el día que hice el gol fueron momentos inigualables".

"En estos momentos estoy entrenando con Cerro Porteño porque el torneo Nacional (segunda división) terminó hace poquito para nosotros, así que aprovecho para seguir moviéndome nomás. A la vez soy jugador libre porque venció mi contrato con Sportivo Trinidense", afirmó a modo presentación y recordatorio Achucarro antes de bucear en lo que se vivirá el próximo jueves en cancha de Arsenal entre Newell's y Central por la Copa.

¿Cómo estás viviendo a la distancia el clásico que se viene?

Bien porque se viene un lindo partido. El clásico rosarino se vive de otra manera de verdad. Es más, siempre recuerdo que ni bien pisé la ciudad todos me decía «la fecha 15 es en la fecha 15». En ese momento no entendía nada de qué hablaban. Hasta que los hinchas me dijeron que ese día era el clásico y había que ganarlo. Ahí ya entendí de cómo se viven ese partido en la ciudad.

No ganaron ese día, pero terminaron empatando 2 a 2 tras ir 2 a 0 abajo. Fue un empate con sabor a victoria.

Sí, es verdad. Ese domingo fue algo único en lo personal porque en lo personal además viví la gran fiesta que hace el hincha de Newell's como es el banderazo en el estadio. Fue algo maravilloso e inigualable. Eso no se hace en ningún lugar del mundo. Me quedó grabado todo de esa tarde. Luego sí, perdíamos 2 a 0 y Central estuvo cerca de hacer el tercero casi en el arranque del segundo tiempo. Pero Cachi (Zelaya) no pudo marcar y de ahí vino la contra y terminamos descontando por intermedio de Escopeta (Boghossian). Luego llegó mi gol...

Ahora que pasaron muchos años, te cayó la ficha de que fuiste figura y además marcaste un gol esa tarde?

Lo único que sé es que fue una de mis mejores tardes. También sé que para la gente de Newell's es muy particular este partido. Además se ve porque un entrenador de la talla del Tata Martino o jugadores como Lucas Bernardi siempre ponderaron al club.

¿Te pasó en otros lados sentir lo que genera este clásico?

Por ahí el que más se asemeja es el que vivimos acá cada vez que juegan Cerro Porteño y Olimpia. Pero después, en ningún otro lado me pasó. Lo de Rosario es inigualable. Es algo único realmente. Ni Chivas con Atlas generó tanto. Ahí sí no importa cómo llega cada uno. Recuerdo que Central estaba mal con el tema del promedio, pero salió a jugarse toda la vida contra nosotros en nuestro estadio. Cada uno saca su orgullo propio.

¿Qué opinás de que será sin público?

No tengo dudas de que lastimosamente es algo que no es lindo para el espectáculo. Es una lástima porque es un partido que genera mucho en todo sentido. Más en una instancia decisiva como será la Copa Argentina.

¿Considerás que esta medida de jugar sin gente predispone de otra manera al jugador?

Lo que sé es que no tendrá esa adrenalina que te da ver la cancha llena. No tendrá ese sabor especial. Eso es totalmente seguro.

Lo que es seguro es que el que pierde, pagará caro porque quedará eliminado.

Es así porque no sabemos que no será lo mismo que un partido por el campeonato local. Esto es otra cosa y sé cómo se vive si a uno le toca perder.

Pero vos nunca perdiste.

No, empatamos los dos. Salimos 2 a 2 en nuestra cancha y luego 1 a 1 en Central con gol del Flaco Schiavi, de penal. Es más, este último clásico lo jugué con una contractura en el aductor izquierdo.

¿Jugaste lesionado?

Sí, es que no quería ausentarme por nada del mundo. Estaba contracturado pero lo jugué igual. No era para perderse un partido y una fiesta como se vive ahí. Hay que estar como sea en la cancha.

¿Estás al tanto de todo lo que pasa en el fútbol argentino?

No tanto, pero miro fútbol cuando puedo porque me gusta.

¿Qué sabés de Newell's?

Que volvieron el Gato (Formica) y el Cabezón (Bernardello), con quienes compartí vestuario en su momento. Incluso con Mauro jugamos el clásico del 2 a 2 en nuestra casa. Además hay algunos compatriotas (Piris y Oviedo). En ese sentido sigo a la Lepra porque en Argentina soy hincha de Newell's.

¿Cómo te hiciste hincha?

La gente me contagió el fanatismo por esos colores cuando llegué. Pasé lindos momentos en Rosario y en Newell's.

¿Hace mucho no vas a Rosario?

Fui hace dos años. Estaba en Bocas Unidos y me llegué hasta la ciudad.

¿Qué le dirías al hinchas después de tanto tiempo?

Sólo tengo palabras de agradecimiento para todos ellos. Me trataron muy bien desde que puse el primer pie en la ciudad y club. Me hicieron sentir muy bien y siempre los recuerdo.

De más está decir que para vos gana Newell's.

Por supuesto, gana Newell's.