Joel Reinoso: "El equipo se recuperó con un buen triunfo"

El vestuario de Argentino volvió a ser el lugar de festejo de todo el plantel después de superar el mal trago de las últimas derrotas. En ese contexto, Joel Reinoso se mostró feliz por el triunfo y su primer gol en el albo. "El equipo se recuperó con un buen triunfo y hay que pensar en los nueve partidos que nos faltan jugar. En esta primera final ante Atlas sacamos un aprobado y quedaron atrás las derrotas que sufrimos ante Pilar y Centro Español", dijo el autor del segundo tanto de los albos.

Y con respecto a su rendimiento, el ex Central expresó: "No venía bien en los últimos partidos y cuando el DT Vaquero me confirmó entre los once sólo pensé en aprovechar la nueva oportunidad".