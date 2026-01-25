Jaminton Campaz le aportó algo de claridad a una noche negra para Central

El colombiano fue quien más aportó en la ofensiva canalla. Gran partido también de Franco Ibarra. Al canalla todo se le desmoronó al final.

Los jugadores de Central que iniciaron ante Belgrano.

El futbolista de Central que más se destacó ante Belgrano en el estreno del Apertura fue Jaminton Campaz. Fue lo mejor en la derrota canalla por 2 a 1 frente a Belgrano en el Gigante de Arroyito. El colombiano tiene como objetivo jugar el Mundial y este sábado dio un paso importante.

Jeremías Ledesma 5,5: Su posicionamiento en el arco tras los tres remates que tuvo Belgrano fue lo mejor que mostró y sobre los 83’ tuvo una buena atajada tras un remate de Zelarayán. No tuvo nada que hacer en los goles.

Ignacio Ovando 5: Tiene la confianza de un jugador con más de 100 partidos en primera a pesar de sus 18 años. En el segundo gol pasó de largo y eso le bajó el puntaje.

Facundo Mallo 5,5: Nunca se complicó, fue el que ordenó la defensa, pero sobre el final tuvo una desafortunada acción que derivó en el empate visitante.

Alexis Soto 6: Mostró toda su experiencia, se adaptó rápido al equipo y luego de su salida los canallas comenzaron a flaquear en defensa.

Enzo Giménez 4,5: No fue ese futbolista que se animaba a llegar por sorpresa. Nunca se pudo acomodar en la línea de 5 ni en defensa, ni en ataque.

Gran trabajo de Ibarra

Franco Ibarra 7: fue la segunda figura del partido. Un pulpo en la mitad de la cancha. Terminó muy cansado y fue reemplazado por Navarro cuando Central estaba en ventaja.

Vicente Pizarro 4: al chileno le costó el debut. Estuvo impreciso con la pelota, nunca jugó de primera y solo un par de pases entre líneas fueron lo más positivo que demostró.

Agustín Sández 5: otro que sufrió el sistema. Belgrano no atacó mucho por ese sector por lo cual no tuvo que trabajar mucho en ese sentido. No terminó bien un par de ataques.

Ángel Di María 6,5: El gol, la jugada del penal y su jerarquía fundamenta su puntaje. Aunque fue de mayor a menor, pero extrañó a Malcorra, aunque tuvo un buen socio en Campaz.

Jaminton Campaz 7,5: Lo mejor de Central. Nunca se escondió. Gambeteó para adelante, probó al arco y si alguien merecía hacer un gol era el colombiano.

Alejo Veliz 4,5: cuando intentó pivotear perdió más de lo que ganó. No creo situaciones de gol y su mayor aporte fue su actitud y colaborar en la parte defensiva cuando había una pelota parada.

DT: Jorge Almirón 4,5: la derrota sobre el final con varios cambios tácticos empalidecen su debut oficial.

Los que Ingresaron en Central

Emanuel Coronel 5 : entró para marcar a Velázquez que se volcó por ese sector.

Enzo Copetti 5,5: estuvo más movedizo que Veliz y se mostró como una opción aunque no le llegó ninguna clara.

Navarro s/c: jugó pocos minutos y le costó acomodarse.

Raffin s/c: su ingreso coincidió con los dos goles de Belgrano, pero no fue su responsabilidad.