Inicio pensando en algún cambio

El fútbol da revancha rápido. Y el domingo, en Córdoba, Newell’s tendrá la chance de archivar el traspié sufrido en el Parque. Lo que necesita el equipo de Frank Kudelka es una victoria que despeje todo el dolor que dejó la goleada sufrida ante el Lobo de Maradona y las críticas que surgieron. Por eso el plantel retomó rápido los entrenamientos ayer y el cuerpo técnico comenzó a pensar en la formación que utilizará ante la T, que seguramente tocará alguna pieza después de la floja presentación que tuvo en el Parque. Una de las opciones estaría en el mediocampo, ahora sí con la vuelta de Mauro Formica y habrá que ver si modifica algo en el ataque. A todo esto, hasta hoy Jerónimo Cacciabue no estará en consideración para este juego.

El entrenador quedó dolido, molesto y fue crítico con lo hecho por sus dirigidos. Por eso no se descarta que realice alguna variante para presentar en el Mario Alberto Kempes. Una de ellas reside en la chance de que retorne a la titularidad el Gato, quien arrancó en el banco frente a Gimnasia. Ante la falta de fútbol que evidenció la Lepra es probable que esta vez lo tenga en consideración. ¿Quién podría salir? Si opta por el puesto por puesto el candidato es Denis Rodríguez. Tampoco hay que desechar la posibilidad de alguna otra opción, aunque tampoco optaría por tocar demasiado.

La otra cuestión a resolver reside en la ofensiva porque Albertengo y Salinas parecería que no se sienten del todo cómodos. Al ex Rafaela le tocó ceder su lugar en el centro y tirarse hacia un costado, pero su rendimiento tiene altibajos. En caso de reemplazar a alguno de estos nombres, sobre todo el ex Vélez, la opción sería Alexis Rodríguez, pero el martes ni siquiera estuvo en el banco. El otro nombre que surge es Luis Leal.

Igualmente, recién ayer comenzó a trabajar tras Gimnasia y Kudelka se tomará su tiempo para adoptar una determinación que lo encamine en la dirección de los buenos resultados.

Hoy los jugadores volverán a entrenar en el predio de Bella Vista con la mirada puesta en buscar la recuperación ante Talleres.

Continúa la venta para ir al Kempes

Después de mucho tiempo los hinchas de Newell’s podrán viajar nuevamente. Esta vez para acompañar al equipo a Córdoba, justo en el momento más necesario después de la goleada que padeció. La dirigencia de Talleres puso a disposición de los rojinegros cerca de siete mil entradas que se están vendiendo a través de boleteríavip a 700 pesos.

La lepra se presentará a las 15.30 en el Kempes y por primera vez después de mucho tiempo los hinchas podrán viajar. Lo iban a hacer en la segunda fecha ante Independiente, pero el partido fue reprogramado (ver aparte).

En un comunicado los cordobeses indicaron que “la CD informa que dando continuidad a la política de promover la fiesta del fútbol con la presencia de ambas hinchadas decidió habilitar la tribuna sur Luis Artime para el público visitante”.

Con el rojo va el 15 de diciembre

Newell's al final enfrentará a Independiente, en Avellaneda, el domingo 15 de diciembre en vez del 14 como estaba programado. El encuentro pertenece a la segunda fecha y fue reprogramado por la participación del rojo en la Copa Sudamericana.