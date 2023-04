Independiente: Fabián Doman renunció como presidente tras seis meses de gestión

"Es evidente que no se han encontrado las herramientas para ayudar a Independiente", manifestó el periodista.

El dirigente había ganado las elecciones del elenco de Avellaneda el 2 de octubre de 2022 con un 71,91 por ciento de los votos y este martes por la tarde emitió un comunicado en el que expresó que "es evidente que no se han encontrado las herramientas para ayudar a Independiente".

“El club vive tiempos difíciles. Los peores de su historia. La crisis económica, deportiva y judicial del club no tiene antecedentes. Ya sabemos de dónde viene. Su profundidad es tan grande que no alcanza para con un solo espacio político o un grupo de voluntades. En estos seis meses de gestión hemos logrado muchos aciertos, pero también cometido errores, en el plano económico y en lo deportivo”, sentenció.

En el comunicado también señaló: "Logramos el objetivo que parecía imposible: sacar a Hugo Moyano y Yoyo Maldonado del club. Me presenté como candidato a presidente, aclarando en cada aparición en los medios que mi gobierno sería de transición, por un sólo período y por una sola razón: nadie se animaba a enfrentarse a Moyano como candidato a presidente".

"Ya en el club comenzó a pasar lo peor: la magnitud de la crisis era más grande de lo previsto y por sobre todas las cosas los ingresos económicos mucho menor de lo que presumíamos. Inclusive teniendo hoy la segunda vestimenta más vendida del país, los ingresos de marketing son ínfimos a la hora de compararlos con el pasivo de Independiente. No obstante, el club canceló gracias a aportes, venta de jugadores y diferentes ingresos, deudas por millones de dólares en estos meses. Desde la Afip, pasando por inhibiciones, hasta meses de sueldos atrasados. Pero no alcanza. Compromisos económicos que hicieron posible que tuviera lugar el espacio político que sacó a Moyano, no aparecieron ni aparecen”, agregó.