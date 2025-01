Ignacio Astore llegó a Italia: ¿Newell's se queda sin Tomás Pérez?

Tomás Pérez no pudo jugar en el último partido de Newell's ante Talleres por una lesión.

A pesar de que la idea es entablar dos reuniones diferentes y no realizar una oferta por los dos, probablemente en la misma entre los dirigentes rosarinos e italianos se sume alguna posibilidad de que en las próximas horas se acelere también la operación por Silvetti. Cabe aclarar que Inter ya mostró interés por el mediapunta Leproso.

Por Mata Pérez en su momento se hablaba de una oferta cercana a los 3 millones de dólares por una parte importante del pase. Esa cifra se incrementaría con bonos por presencia y también por logros deportivos. En la entidad del Parque necesitan de la venta, no sólo para afrontar parte de la gran deuda que tiene el club sino también para poder encarar el cierre del libro de pases.

Pérez trabaja de manera diferenciada por estos días tras una lesión que sufrió en el cierre del año pasado. La misma no le permitió jugar el último encuentro ante Talleres. Más allá de que las expectativas del cuerpo técnico eran que el volante llegue al debut el próximo jueves ante Independiente Rivadavia (Mendoza) en el Coloso, parece que el futuro de Mata está más cerca de Milán que del Parque.

En el medio de todo esto, este lunes partió rumbo al Club Córdoba (España) el delantero Joaquín Gómez Mattar, aunque por el momento no se anunció oficialmente cómo se concretó el traspaso. De manera extraoficial, algunas fuentes indicaron que "Newell's tiene un porcentaje de una futura venta y en caso de no ser vendido al club del Parque no le quedaría nada".