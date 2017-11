Humberto Grondona defiende a su padre Julio: "Burzaco mintió"

En nombre del padre. "La Justicia, si Dios quiere, me va a dar la razón", manifestó el DT de Arsenal.

Humberto Grondona, actual DT de Arsenal, defendió esta noche a su fallecido padre Julio de las imputaciones que le profirió el empresario Alejandro Burzaco, de quien dijo que "mintió" en sus declaraciones respecto del presunto pago de coimas de hasta 15 millones de dólares en la compleja megacausa denominada Fifa-Gate.

Alejandro "Burzaco mintió. Y lo de hoy fue muy grave. Lo que dijo de los derechos de los Mundiales 2026 y 2030 es una locura, si papá (Julio) había muerto ya", indicó el entrenador.

"Es una gran mentira porque los derechos de TV se emitieron hasta las Copas del Mundo 2018 (Rusia) y 2022 (Qatar)", agregó el director técnico de Arsenal, en declaraciones formuladas al programa partidario "Hablemos del Arse", que se emite por AM 1550.

Burzaco, exCEO de Torneos y Competencias, declaró en los Tribunales de Justicia de los Estados Unidos que el extitular de AFA y vicepresidente de Fifa, Julio Grondona, había percibido sobornos de 15 millones de dólares, de parte de Televisa (México), O'Globo (Brasil) y la mencionada Torneos.

"Como el muerto no se puede defender, Burzaco habló. Duele, pero la Justicia, si Dios quiere, me va a dar la razón. Mi padre está sobreseído de todo, lo que pasa es que la gente no lo sabe", sostuvo Humberto para realizar una defensa de la imagen de su padre, que falleció el 30 de julio de 2014.

"¿Vos te pensás que a Estados Unidos le importa mi papá? No, si está sobreseído. A Estados Unidos le importa que le chorearon el Mundial y le sacaron los derechos de televisación. Y justo el que está declarando es el más pillo de todos", indicó el actual DT de Arsenal sobre el empresario imputado en la megacausa.