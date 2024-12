Hugo Gatti afirmó que Lionel Messi "hoy ya es uno menos"

El ex arquero Hugo “el loco” Gatti tuvo declaraciones sorpresivas contra Lionel Messi , de quien aseguró que no debería continuar en la Selección Argentina y tampoco disputar el Mundial de 2026 “porque sería uno menos” . Además, expresó que la “Albiceleste” fue campeón del mundo “porque tuvo suerte” y que tanto Kylian Mbappé como Cristiano Ronaldo son mejores que el rosarino, que “no transmite lo mismo que Maradona”.

"Diego tiene una atracción, una adoración. Messi no transmite. A mí me gusta el N°1 que provoca, como Cristiano Ronaldo, como Diego. Si no, no es número uno", enfatizó Gatti.

Y vaticinó respecto del Mundial de EEUU, México y Canadá 2026: "Ojalá me equivoque, pero yo creo que a Argentina no le va a ir bien en el próximo Mundial. A los jugadores fundamentales ya no los tiene. Argentina tuvo a los dos centrales muy fuertes también. Cuti (Romero) y Otamendi. Pero Cuti da muchas patadas, y ahora lo van a tener en cuenta. Te caga a patadas Cuti".

Y arremetió contra la “Albiceleste” por su consagración en Qatar 2022: "Argentina tuvo suerte, porque si el Mundial se hubiese jugado en la Argentina no lo ganaba. ¿Por qué? Lo ganó porque jugaron en un lugar donde no les gusta el fútbol y querían, no que Argentina saliera campeón, sino que Messi saliera campeón para poder decir que es el mejor del mundo. Esa es la realidad".

En este sentido, le bajó chapa al capitán: "Para mí el mejor del mundo es Mbappé. ¿Viste lo que fue en la final del Mundial? Fue Mbappé contra Argentina. Es un crack. Es vivo, tiene la cara de Pelé. Ahora no está tan bien, pero ¿qué querés? Real Madrid es el banco de pruebas más grande del mundo".

Ante la consulta de por qué no quiere a Messi, contestó sin tapujos: "No le pegaron ni una patada. Al fútbol, si te dejan jugar, como decía Alfredo Di Stéfano, jugás todos los días. Y lo dijo Alfredo Di Stéfano, que después de Pelé venía él. En cambio, a Maradona lo mataron a patadas. A Messi no le pegaron. Y a Diego le pegaban, se caía y se levantaba de nuevo. A Messi lo tocás y se queda ahí"

.Por último, subrayó que el astro portugués, Cristiano Ronaldo, esta por encima de Messi: "Está mejor que él, eh. Parece un pibe de 20 años, físicamente".

La diferencia entre Maradona y Messi

En torno a la relevancia mediática de Maradona el mítico arquero sostuvo: "Yo, la verdad, que he sido conocido en mi país, y en España por las pelotudeces que digo. Pero nunca podría haber sido Maradona".

¿Y hubiera podido ser Messi? Gatti lo tiene claro: "No es lo mismo. Diego tiene una atracción, una adoración. Messi no transmite. A mí me gusta el N° 1 que provoca, como Cristiano Ronaldo, como Diego. Si no, no es número uno".

“Messi está lejos. Me encantaría decir otra cosa. Messi no me cae mal, pero jugó en un fútbol fácil. Yo lo veía a él en un Barcelona que le pitaban todo, que nadie le daba una patada, que tenían un equipo bárbaro que jugaba para él. Pero no lo voy a negar”, remarcó.

"Zinedine Zidane también era muy bueno. Y el brasileño Ronaldo fue un crack; me acuerdo que después del Mundial 2002 alguien le preguntó por qué no practicaba y se cuidaba más. Y respondió, riéndose: “Pero tengo 100 millones de dólares en el banco”, un craaaaaack. Un pibe fenomenal. Roberto Carlos, otro. Todos los brasileños que conozco son todos fenomenales. Y defienden a la Argentina. ¡Y nosotros les tenemos bronca! Somos unos giles...", sentenció.