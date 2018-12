A la hora de referirse a su veta dirigencial, Belloso fue claro. "Con el presidente de Conmebol vengo trabajando desde hace muchos años. Este perfil de directivo lo tuve siempre. Me gusta más esta área con respecto a otras. Me considero bueno en dar soluciones y ser rápido en gestión. Puedo aportar cosas de otro lado. ¿Si me interesa ser presidente de Central? Tengo cuatro años más de mandato en Conmebol y hoy no me vuelve loco por ser presidente. Si bien aprendí mucho, y estoy en lugares y tengo un rol que ningún otro dirigente de Rosario ocupó, la verdad es que en la actualidad pienso en otra cosa. Aunque seguramente si algún momento de la vida el club tiene la necesidad de que lo sea, iré para darle una mano. Pero no necesito ningún cargo para ayudar a Central porque siempre que puedo lo hago".