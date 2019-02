Hora de dejar de jugar mal y ganar en la Superliga

Tiene toda la razón Edgardo Bauza cuando declara que el equipo contra Aldosivi necesita jugar todo lo contrario a lo que hizo frente a Huracán. Es lógico que el Patón haya repensado sus dichos apenas consumada la derrota ante los quemeros porque Central jugó realmente muy mal. Se imponía un movimiento de piezas más allá de que dos de las variantes que introducirá el entrenador serán obligadas por la expulsión de Ortigoza y la lesión de Diego Becker. Las otras se caían de maduras porque la actuación de Cabezas pedía que lo sacaran a gritos y, por lo mostrado, Barrera merecía que estuviera sentado en el banco de suplentes.

Central se topará contra un rival que no se colgará del travesaño como muchos piensan. Aldosivi no es un dechado de virtudes, pero es uno de los pocos equipos de la Superliga que entendió que la mejor manera de enfrentar a la tabla de los promedios es no paralizarse por los miedos. Por eso si la defensa de Central está en el limbo como ocurrió ante Huracán es probable que la pase muy mal con el movedizo Pisano. Además deberá tener especial atención en la capacidad de Cristian Chávez para desnivelar en el área. Se puntualiza las principales virtudes de Aldosivi sólo para alertar con la clase de rival con la que se encontrará Central. También hay que decir, sin temor a equivocarse, que Central está ante una de esas chances que necesita para empezar a mostrar los dientes y, sobre todo, para descolgarse de las últimas posiciones.

Es tiempo que los festejos por la obtención de la Copa Argentina sean una pieza del archivo. Central no puede seguir viviendo de ese hito porque mientras tanto no puede interrumpir la hemorragia de malos resultados y pésimas actuaciones en la Superliga. Lo malo viene de arrastre y lo más aconsejable para salir de estos casos es no seguir acostumbrándose a eso. El Central renovado que prometió Bauza con las caras nuevas del 2019 deben ensamblarse lo más rápido posible.

Lista de concentrados

Además de la formación titular que confirmó Edgardo Bauza, la lista de concentrados para el partido de esta noche en el Gigante es la siguiente: Josué Ayala; Nahuel Molina, Agustín Allione, Emmanuel Ojeda, Maximiliano Lovera, Pablo Becker, Jarlan Barrera y Agustín Coscia. En el entrenamiento de ayer en Arroyo Seco, el Patón hizo foco para que el equipo se anime a jugar más desenvuelto con la pelota y no tan atado como se lo vio en la derrota contra Huracán, sobre todo en el primer tiempo cuando generó pocas situaciones de gol.