Histórico para Sportivo

Con el título obtenido por Sportivo ante Central Córdoba, Las Parejas tuvo una gran fiesta en el cierre de la 4ª edición de la Copa Santa Fe, certamen organizado por la liga santafesina, en el que el lobo gritó campeón por primera vez. Y el que volvió a dar la vuelta olímpica en este certamen provincial fue Leo Fernández, quien ya obtuvo este halago en 2017 dirigiendo entonces a la reserva de Central.

“La alegría es inmensa por haber logrado el título con Sportivo Las Parejas, en mi corta estadía en este club y esta ciudad. Fue un día histórico para la institución y en lo personal inolvidable porque en las tribunas estuvieron mis padres, mis hijos y mi esposa. Pude ir a saludarlos detrás de un alambrado y eso no tiene precio. Ese momento quedará guardado como los mejores en mi vida. Disfrutar con ellos es único”, destacó Leo a Ovación.

El ex técnico canalla se explayó y dijo que “después llegaron los festejos con el plantel, dirigentes y la hinchada. Ahí la alegría por el primer título de la Copa Santa Fe fue interminable”, dijo sobre la emoción del título conquistado. No me quiero olvidar de que este trofeo también es de Gustavo Raggio (el ex técnico del lobo, hoy en Panamá como ayudante del Tolo Gallego en la selección), quien comenzó este proceso, me recomendó sin conocerme y por supuesto lo llamé para dedicarle este éxito”.

Con respecto al desarrollo del partido Leo Fernández expresó: “En los dos partidos fuimos superiores por el volumen del juego y por todas las situaciones que tuvimos. En la ida remontamos dos veces un resultado adverso y en nuestra cancha aprovechamos las oportunidades que se nos presentaron. Fuimos justos campeones”, enfatizó el DT, ya acostumbrado a este tipo de festejos.

“Perdimos por errores”

“El trámite cambió con errores propios. En el inicio, en el mejor momento nuestro, llegó el gol de Sportivo. Después tuvimos dos situaciones, primero fue el cabezazo de Casini que el arquero mandó al córner y luego un penal para igualar y otra vez el guardavalla se quedó con el empate. En el 2º tiempo cometimos otro error y lo pagamos caro”, dijo Eduardo Bustos Montoya.

El gobernador se trasladó en helicóptero

El gobernador Miguel Lifschitz, quien transita sus últimos días en el cargo, llegó a Las Parejas en helicóptero para dar el presente en la final de la Copa Santa Fe. Hasta ahí quizás nada que llame la atención, salvo el costo de poner en funcionamiento la nave.