Gabriel Heinze tras la victoria: "Estos chicos son muy valientes"

“Nosotros trabajamos mucho para tratar de mejorar la eficacia, pero esto es fútbol y a veces pasan estas cosas en los partidos. La idea es seguir por este camino del trabajo en que estamos nosotros. Seguramente, habrá partidos donde nos costará un poco más llegar al gol y otros donde será más sencillo, pero lo que no va a faltar es trabajo. Vamos a seguir intentando por este camino ”, enfatizó.

Sobre el rendimiento en este encuentro, Heinze fue directo. “Lo que salió es lo que entrenamos siempre. Los chicos están entendiendo muy bien el mensaje y tuvieron esa valentía para llevarlo adelante. No es fácil jugar contra este tipo de equipos. San Lorenzo está en un buen momento, juega muy bien y está muy trabajado ”, puntualizó.

“Son chicos muy valientes. Ellos me alimentan con su entrega y predisposición, por eso los felicité a todos porque se lo merecen”, contó el Gringo.

Sobre lo que viene, no se dejó tentar por el sabor de un triunfo reciente. “El próximo partido será otra historia y veremos cómo lo tenemos que jugar. No me pongo a pensar ni en la Sudamericana ni en el clásico todavía. Acá lo importante son los jugadores y eso siempre lo tuve muy en claro”, dijo.

En relación a Pérez Tica, confió que “siempre trabaja mucho en los entrenamientos, nunca dudé en su nombre y jugó en la posición donde a mí me gusta. Es un chico que va creciendo. Hay que dejar que siga creciendo. Me da muchísima alegría lo que está viviendo”.

Volvió Ditta

Y un día, Ditta volvió a ser Ditta. Aquel zaguero seguro y decidido que consiguió reencontrarse con su mejor versión. “Veníamos trabajando mucho esto de tener paciencia. Seguimos el plan de principio al fin del partido, trabajando y concentrados los 90’ y nos llevamos un justo resultado”, resaltó el marcador central leproso.