Heinze: "Esto es triste, es duro, pero hay que levantarse"

Luego de hacer algunas consideraciones tácticas sobre el partido, y sin ocultar su pesar por el resultado, Heinze habló sobre lo que puede pasar con él luego de la derrota por 1 a 0 con un golazo de Ignacio Malcorra de tiro libre hacia el final del partido. "Para mí sigue todo igual, yo seguiré ayudando, me sentaré a hablar...", dijo cuando le preguntaron si la caída podía incidir sobre su continuidad o no al frente del plantel rojinegro.

Aunque nunca fue explícito al afirmar si esa continuidad está en riesgo o no, Heinze dio a entender que no considera la posibilidad de dejar el cargo. Aun así, reconoció: "Los resultados definen todo, sobre todo los negativos. Acá si no ganás es así", dijo en una referencia que pareció más bien al fútbol en general y no tanto específicamente a Newell's.

Cuando le preguntaron si tenía algo para decirle a los simpatizantes rojinegros, Heinze fue contundente: "No tengo palabras para los hinchas. Lo único que puedo decir es que sufro la derrota igual que ellos. He perdido y he ganado muchas cosas en mi vida, pero estas cosas duelen mucho".

Y remató: "Hoy no hay nada para decirle al hincha de Newell's".