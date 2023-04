Heinze: "El equipo no compitió absolutamente en nada y fuimos superados" El entrenador leproso hizo mucha autocrítica luego de la peor derrota que sufrió en la Liga desde que está al frente del equipo de primera 31 de marzo 2023 · 22:02hs

El técnico leproso se fue muy disconforme con la actuación de su equipo.

No fue una derrota más para Gabriel Heinze. Su equipo fue superado ampliamente, no fue competitivo nunca y se lo vio alarmado por esta caída en La Plata. Mucho más que cuando quedó eliminado de la Copa Argentina ante Claypole, en San Nicolás, donde el entrenador entendió que Newell’s jugó bien.

A la ahora de analizar el partido dijo: “El equipo no compitió absolutamente en nada, en ninguno de los aspectos que nos hemos propuestos. Ni con balón, ni sin balón, ni con presión ni sin presión. No estuvimos en nada. Creo que el adversario nos superó en todo”.

Ninguno jugador de Newell's zafó con el puntaje en la dura derrota en La Plata Ante la primera gran etapa de exigencia en Newell's, ¿Heinze rota o no rota?

Cuando le preguntaron si estaba preocupado por el futuro donde Newell’s tiene el debut en la Copa Sudamericana y luego el clásico contra Central, expresó: “Con respecto a los próximos partidos no me alarma nada. Si que me preocupa este comportamiento ante Estudiantes que debemos saber cuáles fueron las consecuencias porque veníamos de un comportamiento totalmente distinto. No hablo de resultados porque es consecuencia de lo que uno trata de hacer”.

En cuanto al poco tiempo de recuperación física que tienen los rojinegros por el calendario tan apretado, el DT leproso fue tajante: “Esto es fútbol. El que no entiende de lo que va esto se quedará al margen. Esta profesión es así y trato de hacerles entender eso a mis futbolistas. Es lo que nos toca ahora y no me preocupa”.

Respecto a la planificación del partido manifestó: “El tercer gol no es consecuencia del ingreso de Pablo Pérez en el entretiempo. No lo puedo analizar porque hubo una cadena de errores nuestros. En la previa planeamos otras cosa y no pudimos hacer tres pases seguidos y lanzamos mucho en forma directa".