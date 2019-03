"Hay que trabajar mucho en la cabeza"

Uno de los futbolistas de mayor experiencia en el plantel canalla es Leonardo Gil, que ayer enfrentó los micrófonos en el mediodía de Arroyo Seco y entregó sus opiniones respecto del delicado momento futbolístico que atraviesa Central. "Somos conscientes de la situación en la que estamos. Hay que transmitir de adentro hacia afuera y ser un equipo sólido. Cuando no se consiguen los resultados se ve todo malo, pero hay muchas cosas que se mejoraron y hay que aferrarse a eso y seguir corrigiendo", expresó el Colorado.

"Todos los partidos son importantes, hay que seguir mejorando y empezar a conseguir resultados. Es fundamental seguir trabajando y confiados, hay mucho por corregir y lo más importante ahora es trabajar mucho en la cabeza. Tenemos que estar fuertes y salir adelante. El equipo va a mostrar rebeldía", agregó Gil, el futbolista que suele marcar la diferencia a partir de la ejecución de la pelota parada.

Además destacó que "es muy importante el apoyo de la gente, uno se pone en la piel del hincha y al no conseguir resultados puede haber impaciencia, pero nosotros tenemos que estar enfocados. Va a ser un lindo partido ante San Lorenzo, ojalá Dios quiera que podamos ganar".

Gil ratificó que "el estado de ánimo es muy importante. Uno empieza a ver todo mal cuando no se dan los resultados. Tenemos que tener un equilibrio en la crítica, tanto cuando ganamos como cuando perdemos. Si ganás no es todo bueno y si perdés no es todo malo".

"El equipo tiene que estar muy enfocado para poder salir adelante. Hay que tener mucha personalidad, este es un club grande y hay que estar preparados. El equipo va a mostrar rebeldía, falta un empujoncito para empezar a concretar las situaciones que generamos", confió el mediocampista.

Por último indicó que "hay que seguir con esta idea que propone el técnico y pensamos que así vamos a ganar más de lo que vamos a perder".