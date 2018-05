"Hasta hoy no me perdono ese gol en mi debut"

Fue integrante de la reserva campeona de Newell's que conducía Juan Pablo Vojvoda en 2016. Compartía el plantel con Rivero, Torres, Fértoli, Ferroni y Unsain. Con el entrenador y el arquero se reencontró en Defensa y Justicia, equipo que cumple una gran campaña, está en la séptima posición y por ahora clasifica a la Sudamericana. Lisandro Martínez, segundo marcador central, de 20 años, se fue a préstamo sin cargo a mitad de 2017 y con una opción de compra del 50 por ciento de su pase en un millón de dólares. Hoy volverá a pisar el Coloso. La última y única vez que lo hizo en la primera de Newell's fue en su debut. El zurdo jugó la última fecha del torneo 2016-2017. Godoy Cruz venció por 2 a 0 y en el primer tanto del Tomba perdió la marca de Santiago García. "Hasta el día de hoy no me perdono ese gol", confiesa una de las gratas apariciones en el Halcón.

¿Te fuiste de Newell's porque eran escasas las posibilidades de jugar?

Sí. En su momento estaba el Chocho (Llop) y me dijo que no iba a tenerme en cuenta. Salió lo de Defensa y no lo dudé. Mi prioridad era jugar y se me está dando. Estoy feliz con eso y con el equipo, que viene muy bien.

Es paradójica tu salida del club porque antes del torneo se fue Moiraghi, luego Nehuén Paz a fin de año y debieron salir a buscar a Fontanini porque no había nadie detrás.

Yo sentía que estaba ahí para ser tenido en cuenta. Pero es una decisión que tomó Llop y había que respetarla.

¿Cuánto influyó para que juegues en Defensa la llegada de Vojvoda?

Mucho. No estaba jugando con Nelson Vivas. Llegó Juan y me puso desde un principio (en la 6ª fecha, contra San Lorenzo). Me dio confianza y pienso que eso me sirvió para que me afiance.

A Vojvoda lo conocías un montón. ¿Te pidió algo en particular?

Me dijo que juegue tranquilo, que haga las cosas que ya había visto de mí. Juan te marca cosas que uno piensa que las sabe y no es así.

Lograste continuidad en Defensa, pero recién estás comenzando tu carrera. ¿Qué fuiste mejorando desde aquel único partido en Newell's?

El hecho de sumar partido me dio más tranquilidad y fui corrigiendo errores. Fue muy difícil aquel primer partido. Era mi debut en Newell's. La cabeza la tenía a mil, estaba muy nervioso.

Ese día perdiste la marca y el Morro García convirtió de cabeza.

La sensación fue horrible, porque merecíamos ganar. Fue una jugada desafortunada. En dos segundos me ganó la posición. Hasta el día de hoy no me perdono ese gol.

¿Es tan así como lo recordás?

Sí, eso no me lo saco más de la cabeza. Pero hay que convivir con los errores. Cuando tengo la marca en el área, a veces me pongo a pensar en ese gol que me hicieron con Newell's y trato de que no pase de vuelta. Siento que no dejé una muy buena imagen en Newell's.

Pero lo tuyo fue mi corto en Newell's, apenas un partido.

Sí, pero igual en Newell's siempre tenés que demostrar, sea un debut o un partido. En la cancha no me sentí mal jugando, pero tuve ese error y me quedó la bronca.

¿El defensor tiene menor margen de salir jugando en primer por la presión constante de los delanteros rivales, comparado con lo que sucede en reserva?

Sí, es algo a lo que hay que acostumbrarse. Pero mientras se pueda salir jugando hay que hacerlo.

¿Te llegaban los comentarios de que no podías jugar en primera por tu estatura (mide 1,75 metro)?

Sí. Al principio me costaba y bajoneaba. Pero ahora no me importa lo que dicen. Pienso en jugar y ganar todas las pelotas aéreas.

Unsain también tuvo que irse a Defensa. ¿Cómo lo ves?

Muy bien. Es un arquero de nivel europeo. Las cosas que él tiene no se ven en otros arqueros. Es un arquero que gana partidos.

¿Qué les pide Vojvoda?

Más que nada que seamos líderes en la cancha. Que no tengamos miedo a equivocarnos. Nos da libertad para salir jugando. Nos dice que le peguemos al arco sin temor, que seamos agresivos, tengamos actitud, ganemos siempre las divididas y seamos un equipo corto. Y ante todo que seamos compañeros, solidarios.

Tienen a Independiente a cuatro puntos, que es el último que clasifica a la Libertadores, ¿mantienen la esperanza de superarlo?

Seguro, no vamos a parar para tratar de conseguirlo.

¿Cómo imaginás el partido en el Coloso?

Va a ser muy lindo. Newell's es muy fuerte de local. Y también será muy lindo reencontrarme con mis ex compañeros y darles un abrazo.

¿Te pusiste a pensar en el momento de ingresar a la cancha?

No sé que puede pasar. Seguramente va a ser muy lindo y me traerá recuerdos muy lindos.

Defensa tiene la opción de comprar la mitad de tu pase a partir de mitad de año, ¿sabés cuál será tu futuro?

No tengo idea. Pienso en los partidos que quedan, nada más. ¿No te gustaría también volver y mostrar tus condiciones?

Obvio que me encantaría demostrar que estoy a la altura.