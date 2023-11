Guiñazú dejó de ser el mánager de Newell's

El Cholo, una de las figuras más cuestionadas por su rol en el arribo de refuerzos en el último mercado, presentó la renuncia a su cargo. "Vine con Heinze y me voy con Heinze", le habría dicho a los dirigentes

Para este segundo semestre arribaron al Parque el lateral derecho Augusto Schott (Talleres), el marcador central Carlos Ordóñez (Envigado de Colombia), el volante ofensivo de la reserva de River Esteban Fernández, el extremo Ignacio Schor (Platense), y el centrodelantero uruguayo Guillermo May (Danubio).

Lo cierto es que ninguno de ellos representó un mínimo aporte de valía para un plantel que necesitaba encontrar variantes y un salto de calidad que nunca pudo dar, y que terminó fagocitando el proceso del Gringo Heinze.

Newell’s necesitaba alimentar las posibilidades de pelear el protagonismo en el ámbito interno y tratar de clasificar a alguna copa internacional para encontrar un incentivo cierto. Pero, el flojo nivel de los refuerzos le quitaron potencial y margen de maniobra a un conjunto que se fue desdibujando en sus empecinaciones, en su propia irregularidad, en sus propias dudas.

“Vine con Heinze, y me voy con Heinze”, le habría dicho a los dirigentes Guiñazú, dando una muestra de comprensión y acompañamiento hacia quien fue la cabeza del proyecto del fútbol profesional de Newell’s.

Desde la dirigencia tomaron de buena manera el gesto de Guiñazú, quien de esta forma permite que pueda comenzar a rearmarse la estructura del fútbol, luego de una temporada decepcionante donde Newell’s no peleó en serio ninguna de las dos ligas, quedó eliminado de manera vergonzosa de la Copa Argentina por el débil Claypole, en San Nicolás, donde no aprovechó el viento de cola y los triunfos de la primera fase de la Sudamericana. Y donde no pudo acceder a cuartos de final de la Copa de la Liga ni llegar a puestos de ingreso a competencias internacionales.

Afuera de todo, tras el anuncio de Heinze, apareció este necesario gesto de Guinazú.

El Cholo había arribado en junio de este año a Newell’s, pero siempre estuvo en el blanco de los cuestionamientos.