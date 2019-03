Gremio sabe qué quiere y a qué juega

Gremio ya está en la ciudad. Llegó ayer a la tarde y mañana a la noche se plantará frente a las narices de Central sabiendo que es el gran favorito de la contienda copera. La realidad futbolera marca que el tricolor es el cómodo líder del torneo gaúcho. Pero la verdadera apuesta fuerte es la Libertadores. Tiene un técnico como Renato Portaluppi, quien es conocido en este palo como Renato Gaúcho, además de ser el máximo ídolo del club, que le dio una identidad bien ofensiva y sólida al equipo desde que tomó las riendas en 2016. El elenco brasileño llega al estreno con todo el arsenal bien descansado, ya que la idea madre es quedarse con el grupo H y hacer historia como en el 2017.

El tricolor tiene una agenda deportiva extralarge. Además del torneo gaúcho deberá jugar la Copa Brasil, el campeonato Serie A (certamen nacional) y la Copa Libertadores. Cuenta con un plantel mixturado entre juventud y experiencia. Prácticamente mantiene la base del año pasado, ya que sólo cedió tres jugadores.

La historia marca que Renato Gaúcho asumió al frente del pelotón a mediados de septiembre de 2016. Y al año siguiente logró erigirse en el único brasileño en ser campeón de la Libertadores como jugador (también con Gremio en 1983, cuando fue autor de los dos goles que le dieron al conjunto de Porto Alegre la única Copa Intercontinental de su historia) y como director técnico.

A eso hay que sumarle que ganó la Copa Brasil de 2016, el torneo estadual del año pasado y la Recopa Sudamericana en 2017. En la pasada edición de la Libertadores llegó a las semifinales, ya que fue eliminado a manos de River.

Gremio viene pisando fuerte en el torneo gaúcho, que componen 12 equipos. Hasta el momento jugó ocho encuentros, ganó seis y empató los restantes dos. Marcó 23 goles y sólo recibió uno. Pero los titulares solo jugaron algunos encuentros debido a que el entrenador decidió darles más rodaje a los suplentes.

El equipo entrenó ayer a la mañana antes de volar por la tarde hacia nuestra ciudad. La alineación para visitar a los canallas en el estreno no fue oficializada. Sin embargo, el DT tiene una sola duda. Debe definir si incluye al ex canalla Walter Montoya o ratifica entre los once a Marinho, quien además es el goleador del equipo.

En consecuencia, los once serían: Paulo Víctor; Leo Gomes, Pedro Geromel, Walter Kannemann y Bruno Cortez; Rómulo y Maicon; Marinho o Montoya, Luan y Everton; Felipe Vizeu.

Para esta velada el DT no podrá contar con el volante central Michel, quien se lesionó el tobillo derecho en un entrenamiento. En su lugar actuará Rómulo, que venía desempeñándose en el elenco muletto que domina en el certamen regional.

Otro dato extra es que el equipo se mueve en función de la creatividad que pueda generar Luan. El volante ofensivo es la principal arma que tienen los brasileños a la hora de encarar hacia el área rival. Lo usual en Sudamérica es que el enganche luzca la casaca número 10. Sin embargo, este caso es la excepción a esa regla.

Luan porta la 7, ya que ese número representa el fútbol creativo en honor al ex jugador y actual entrenador del Tri. "Acá, en Gremio, es más importante quien lleve la 7 que la 10", cuenta el periodista Felipe Duarte en contacto con este medio. Este equipo también cuenta con el joven extremo izquierdo Everton, quien forma parte de la selección verdeamarelha, como arma letal.

A simple vista cae de maduro que es un equipo de tinte netamente ofensivo. La estrategia táctica inicial es un 4-2-3-1. Eso sí, cuando hay que arremangarse para recuperar la pelota, planta cuatro volantes y deja más adelantado a Luan para que nutra al punzante y movedizo punta de 21 años Felipe Vizeu.

Gremio sabe perfectamente a lo que juega y lo que quiere para su vida deportiva. Encarará esta copa con la misma ilusión que los canallas, pero sabiendo por dentro que el gran objetivo es ganar la competencia como en 2017.