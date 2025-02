Gonzalo Maroni: "Pensé que la tiraba a la tribuna, pero la enganché bien y entró"

El autor del gol de la victoria de Newell's sobre Aldosivi habló de su conquista, la importancia del triunfo y de Keylor Navas y Ever Banega

“Soy cordobés y ando sin documentos porque llevo el acento de Córdoba capital”, inmortalizó el Potro Rodrigo en el cancionero popular. Y a Gonzalo Maroni no hace falta que le pidan documentación porque su origen se deschaba de inmediato. Con la tonada de su tierra y el carisma que lo caracteriza, el volante devenido en extremo fue el conquistador del único gol con el que Newell’s se sacó la mufa y consiguió los primeros puntos en el campeonato, con la victoria sobre Aldosivi por 1 a 0. “Fue una locura” , tiró.

Si bien el nivel evidenciado no fue el deseado, principalmente por el bajo calibre del rival, la victoria debía quedarse a toda costa en el Parque. No cabía otro resultado. El resurgimiento tenía que iniciarse bajo esa coyuntura. Y se puede decir que Maroni fue el capataz de obra.

Con la ventaja, Newell’s le cedió la iniciativa a Aldosivi, que iba aunque sin saber qué hacer. Fue una estrategia que pudo pagarse caro. De todos modos, el futbolista señaló: “Mariano (Soso) nos recalcó que cuando tuvimos que cerrar el mediocampo para sostener el 1-0 lo hicimos muy bien”.

Sobre Keylor Navas y Ever Banega

La otra gran noticia de la noche fue el estreno de Kaylor Navas, importante desde cualquiera arista que se lo quiera analizar. La llegada del costarricense fue un impacto mundial pero más importante aún para la interna del plantel. “Keylor nos dio mucha tranquilidad más allá de que venía trabajando con nosotros. Su experiencia nos da mucho”, contó Maroni sobre el aporte del 1.

image (23).png Gonzalo Maroni fue determinante para que Newell's obtenga el primer triunfo en el torneo. Marcelo Bustamante / La Capital

Está claro que Ever Banega no está pasando por su mejor momento futbolístico, el bajón es evidente, tan evidente como que la enorme calidad que tiene no está bajo tela de juicio. Maroni le tiró flores. “Ever te hace mas fácil todo, nos hace jugar mejor, siempre te la devuelve redonda. Es un privilegio jugar junto a él”.

El tren del Apertura para Newell’s se detendrá en la estación Santiago del Estero, cuando la lepra visite este viernes a Central Córdoba, a las 19.15. “Hay que seguir trabajando y ya pensar en lo que viene. Siempre queremos ganar. Sabemos el equipo que tenemos y lo que podemos dar”.

En el búnker rojinegro hoy es todo optimismo, pero los exámenes no dan tregua. El tiempo es tirano, las victorias se saborean poco y las exigencias aumentan. Que sea el inicio de algo bueno.