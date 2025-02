Newell's: "Es una victoria colectiva, necesaria y estoy muy feliz", dijo el DT Soso

En cuanto al equipo dijo que "me tengo que ocupar de mejorar, no es sencillo jugar después de tantos partidos consecutivos. Hoy el equipo dio respuestas desde la adversidad. Es un equipo en construcción. En estos días ingresaron dos futbolistas. El tiempo es fundamental para el desarrollo de una idea. El hincha de Newell's tiene una exigencia y un paladar producto de su historia. Valoro el esfuerzo colectivo. El margen de mejora es muy grande".

Leer más: Newell's: el primer gol del año lo hizo Maroni

"Banega tuvo buenas construcciones"

En cuanto al capitán precisó que "Banega ha tenido buenas participaciones, no solo en el día de hoy, ha tenido buenas construcciones. En la segunda mitad el equipo no pudo sostener posesiones tan largas y frente a eso encontramos respuestas porque no sufrimos amenazas. No nos gusta jugar en un bloque medio, pero si eso acontece no debe verse frágil y hoy se demostró que no lo hizo".

"Este partido fue un salto de madurez importante, había que encontrar respuestas a un inicio de torneo que no esperabas", reconoció.

Los debutantes en Newell's: Montero y Herrera

Respecto a los debuts de Montero y Herrera destacó que "me estoy adaptando a lo no habitual. Herrera venía con minutos, por eso lo utilice, tiene poco tiempo de conocimiento, solo convivió en el banco y en la concentración. Montero tiene más entrenamientos, queríamos que vayan comprendiendo los momentos del equipo".

Además destacó que "no considero que el equipo haya sufrido. Las respuestas defensivas fueron buenas"

Sobre los delanteros dijo que "Funez estuvo al servicio de lo que fue el proyecto de partido, tanto de espaldas o descendiendo. Hubo mejoras en las condiciones. Con Juanchón García intentamos conectarlo para darle descanso al equipo. Son jugadores muy voluntariosos".

En tanto, sobre el esguince de rodilla de Luca Sosa indicó que "hay que ver cómo evoluciona".