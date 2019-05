Gestión por Palacios

La dirigencia de Central tiene en los planes avanzar en los próximos días sobre los refuerzos que solicitó Diego Cocca, ya que la intención es que para el inicio de la pretemporada el entrenador pueda contar con algunos de ellos. Es por eso que a partir de mañana se intentará intensificar las negociaciones que están abiertas. Una de ellas es la que tiene a Sebastián Palacios como protagonista. El delantero que milita actualmente en Talleres de Córdoba es uno de los apellidos que Cocca puso en la lista que les elevó a los directivos y por el que se está llevando adelante una negociación. A diferencia de otros casos, en los que sólo hubo sondeos o simples averiguaciones, por Palacios hay una negociación en marcha, que avanza lentamente, pero en la que se mantienen ciertas expectativas. Entre tantos detalles, uno a tener en cuenta es cuál será la opinión del técnico que llegue en reemplazo de Juan Pablo Vojvoda.

Lo más saliente en esta historia es que Central entró ya en contacto con Talleres y también con el jugador, cuyo pase pertenece a Pachuca de México. El tema es que Andrés Fassi, presidente del club cordobés, es también el vicepresidente del Grupo Pachuca, por lo que las charlas son prácticamente con el mismo interlocutor más allá de que haya tres clubes mezclados en el tema.

La información a la que accedió Ovación es que el interés de parte de Central está y es concreto. Pero no sólo eso, sino que todas las fuentes consultadas coincidieron en que en este caso en particular ya hay una negociación abierta. Lo que se está haciendo es tratar de lograr la salida de Talleres sin que ello implique una erogación importante de dinero.

Palacios está a préstamo en Talleres, donde le quedan seis meses más de contrato por delante. Y lo dicho, el pase le pertenece a Pachuca, club al que Talleres se lo vendió. La relación entre la T y la institución mexicana es particular. Fassi atiende de los dos lados del mostrador y es en definitiva quien debiera tomar una decisión. Según confiaron desde el entorno del jugador, hay un deseo de parte del futbolista de cambiar de aire, pero su retorno a Pachuca, al menos ahora, parece inviable.

Palacios llegó a Talleres a préstamo hace seis meses, pero su continuidad no está garantizada, amén del contrato que hay firmado. El mismo tiene una cláusula de rescisión, pero ese es un camino que en Central no tienen pensado transitar. Incluso del lado del jugador no está prevista una salida de Talleres por esa vía. "No es lo que el jugador quiere", argumentó una fuente íntimamente ligada al delantero. Y agregó, además, que "es poco probable" que Central disponga del dinero para ejecutar esa cláusula.

La dirigencia canalla primero hizo las averiguaciones correspondientes sobre el presente del futbolista, no tanto en lo que tiene que ver con lo futbolístico, sino con la cuestión contractual, hasta que decidió avanzar en el tema, por una sencilla razón: es uno de los jugadores que apuntó el técnico Cocca.

Fue por eso que hubo incluso un contacto con el propio Palacios para ver si era factible poner en marcha una negociación. En estos días, cuando Ovación consultó sobre la posibilidad de Palacios, no hubo demasiadas voces que se atrevieran a garantizar una posible llegada del atacante, pero ninguna negó el interés que existe.

El tucumano, de 27 años (20 de enero de 1992), nació futbolísticamente en Boca, desde donde pasó primero a Unión y después a Arsenal. Retornó al club de la ribera y de allí se fue a Talleres, que adquirió el 50 por ciento del pase. La T lo vendió a Pachuca y el club mexicano rápidamente lo mandó nuevamente a préstamo a Córdoba.

Los derechos económicos del jugador son de Pachuca y los federativos están en poder de Talleres. Ahora, con la salida de Vojvoda habrá un nuevo entrenador en el club cordobés y su palabra también podría ser clave en esta historia. Más allá de todo, Central está tras los pasos de Palacios y pasó de las averiguaciones a la negociación, aunque por el momento no parece haber una definición inmediata.