El delantero canalla fue uno de los pilares del equipo del Patón Bauza que obtuvo la última edición de la Copa Argentina. Fue el 9 titular en la mayoría de los partidos. Y autor del gol de taquito en la victoria ante Newell's, por los cuartos de final de la Copa.

"Ya venía pensando que me tatuaría en caso de que ganáramos esta copa. Y me la tatué porque se consiguió en el club del que soy hincha, en el que me inicié y que me dio todo futbolísticamente para aparecer en el fútbol grande", contó el Chaco Herrera en un video que publicó el Twitter oficial de Central.

No es la primera vez que a Herrera le toca salir campeón. De hecho el de la Copa Argentina es el quinto título de su cosecha. Los anteriores fueron con el Gremio (Campeonato Gaúcho 2006), con Corinthians (serie B 2008), Botafogo (Campeonato Carioca 2010) y Emirates Club (1° División 2013). Pero este título tiene para Herrera un sabor especial: "Es en mi club".



La imagen de la Copa Argentina y debajo una fecha precisa, la de la final ante Gimnasia: 06-12-18 Ese es el tatuaje que el chaqueño Germán Herrera luce en su pierna derecha. Para llevar para siempre en el cuerpo la la alegría de que siente de haber participado en el equipo canalla campeón de la Copa Argentina.