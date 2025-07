Gaspar Iñiguez y su debut en Newell's: "El plantel me dio fuerza para ponerme a punto" El volante, que tuvo que bajar varios kilos para firmar contrato, tuvo sus primeros minutos con la camiseta Leprosa en el cuadrangular internacional que se disputa en Veracruz Por Hernán Cabrera 4 de julio 2025 · 11:16hs

A Gaspar Iñiguez se le salió el botín en un momento. El volante debutó en Newell's, lo mismo que el pibe Jerónimo Gómez Mattar.

"Estoy muy contento con el debut, lástima por la derrota, pero hay que ir de a poco", confesó el exvolante de Laferrere, Gaspar Iñiguez, tras haber concretado su regreso a las canchas de manera oficial. El mediocampista de Newell's agregó: "Estamos a una semana del torneo y tratamos de agarrar ritmo. Hay que ponerse a punto para la semana que viene".

Su último partido oficial fue en septiembre con Laferrere, pero no sintió tanto el parate frente a Mazatlán: "Me sentí bien. Después de siete meses de no estar jugando de a poquito vamos a andar bien. Estos tres meses estuve entrenando a full y me sentí muy cómodo".

Fue muy bien recibido por sus compañeros, tanto que para Iñiguez fue determinante el apoyo del plantel para lograr finalmente el objetivo principal. "Más allá de firmar contrato o no, estaba tranquilo porque el plantel me recibió desde el primer día de muy buena manera y eso me dio fuerzas para ponerme a punto", aseveró.

El ex-Argentinos Juniors, entre otros equipos, confirmó lo que se rumoreaba, que si no se ponía en forma física no tenía chances de quedarse en Newell's: "Tenía que hacer una buena puesta a punto, debía encarar un proceso de tres meses donde si no bajaba no firmaba y en dos meses pude bajar 15 kilos. Eso me dio el plus para firmar".

>>Leer más: Los hinchas de Newell's se hicieron notar en el flamante estadio Luis Pirata Fuente Volviendo al partido en Veracruz, Gaspar, quien jugó en esta ciudad, confirmó lo difícil que es encarar un partido a tan altas temperaturas. "Es complicado jugar a esta hora en esta ciudad y te digo que esto no es nada. Hasta se ha jugado con 36 grados de noche. Nos viene bien", afirmó. A pesar de la derrota y de jugar el domingo por el tercer y cuarto puesto, el volante central de mostró confiado de tener protagonismo el próximo semestre: "El equipo está muy bien, hay una calidad enorme, es un gran grupo humano, muy buena gente. Esto va a traer lindos resultados". Darío Benedetto confirmó que salió por precaución Las alarmas y la preocupación se hizo fuerte en el segundo preciso que Thiago Gigena ingresaba al campo de juego en reemplazo de Benedetto. Para colmo de males, el Pipa, a la pasada, habló con el Ogro Fabbiani y se tocó el posterior de la pierna izquierda. A la salida del vestuario, Ovación le consultó al delantero sobre la molestia y el exjugador de Boca remarcó que sólo fue una sobrecarga y que salió por precaución. Resta saber si el domingo ante Once Caldas, donde la Lepra jugará por el tercer y cuarto puesto, Fabbiani decide hacerlo jugar o lo guarda definitivamente para el comienzo del torneo ante Independiente Rivadavia (Mendoza). Práctica por la mañana tras la derrota El plantel Rojinegro entrenará esta mañana en el gimnasio del hotel, haciendo trabajos de recuperación luego del encuentro ante Mazatlán. Los del Parque de la Independencia retomarán los entrenamientos el sábado para preparar el choque del domingo ante los colombianos.