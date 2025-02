Gaspar Duarte: "Me pegó en la canilla y cuando vi entrar la pelota fue un momento maravilloso"

—Viendo el video pude sacarme la duda. Me pegó en la canilla. Fue un momento maravilloso cuando vi entrar la pelota. Salí a festejarlo y abrazarme con todos mis compañeros. Por ser tan fina la jugada tuve que espera que la decisión del VAR. En ese momento se me cruzaron muchas cosa. Estaba convencido que era gol, se lo pedí a Dios. Cuando el árbitro confirmó el gol me puse como loco de felicidad. Fue una sensación hermosa.

—¿Quién se te vino a la cabeza tras el gol?

—Lo primero que hice cuando fue besar el escudo de Central, ahí se me vino la imagen de mi familia, de mis padres (Lorena y Ramón), que hicieron un esfuerzo enorme para que estuviera acá en Rosario, y de mis hermanos. De muchas cosas lindas, de aquellos momentos que vivía en mis comienzo, con solo 16 años, en un club maravilloso como Central que me abrió las puestas y me brindó de todo. Para ellos también es este gol.

Duarte quedó en la historia de Central

—Con el gol, ¿quedaste en la historia de Central?

—Para mí lo importante era sumar de a tres, no importaba quién hiciera los goles. Se ganó y hay que seguir adelante. Ahora nos tenemos que enfocar en todo lo que se viene. Faltan muchas fechas y vamos por el buen camino.

—¿ Pensás que ahora sí se te abrió el arco?

—Por suerte el gol llegó en un momento justo. Se me habían presentados dos situaciones para anotar, ante Godoy Cruz y Riestra, y no se me dio. En esos momentos me aferré a mis seres queridos. Eso fue importante para mí, me dio confianza para que se me abra el arco, y justo en el partido más importante de la ciudad.

Duarte estuvo en dudas en la previa del clásico ante Newell's

—¿Sentiste dudas en quedar afuera de los titulares?

—Estoy muy agradecido con Ariel Holan, porque él me dio la confianza necesaria desde el inicio del campeonatos. En la semana previa ante Newell’s me habló, me apoyó en todo. Por eso salí a jugar muy seguro, tranquilo. Y encima pude hacer un gol.

—¿Qué se habló en la previa ante Newell’s?

—Se habló mucho y sobre todo teníamos mucha confianza. Sabíamos que iba a ser un partido muy difícil, muy complicado. Teníamos que enfrentar un rival duro en su cancha, pese a que no venían bien en el torneo. Por suerte el planteo del técnico salió muy bien y los jugadores hicieron un esfuerzo gigante para llevarse una gran victoria a Arroyito.

—Por ser uno de los más chicos del plantel, ¿cómo es el apoyo de los experimentados?

—Los mayores fueron fundamentales a la hora de hablarme, me dieron la confianza necesaria, traté de olvidarme de esas chances que no pude anotar. Apenas entré a la cancha de Newell’s tenía esa sensación de que podía llegar a convertir. Gracias a Dios se dio y ahora estoy disfrutando a cada momento. Por eso apenas salimos de Arroyo Seco, lo primero que hice fue abrazarme con mis viejos y agradecerle por todo lo que hicieron desde que llegué a Central. Para ellos también es el gol y el triunfo.

—¿Fue el partido más difícil del torneo?

—Creería que sí. Por cómo es Rosario y por cómo se viven los clásicos. Sabemos que es un partido importante, para toda la gente y también para nosotros. Era muy importante poder ganar, y fuimos pensando en eso.

gaspar 272.jpg Para destacar. Gaspar Duarte se acercó a saludar a Ever Banega y le dijo que era “un ídolo”.

—Después del partido fuiste en busca de Banega para saludarlo, ¿lo conocías?

—No, la verdad no conozco a ninguno jugador de Newell’s, pero sabiendo qué clase jugador es Banega, nunca pensé que iba a estar jugando un partido en el que estuviera él. Fui, lo saludé y le dije: “Sos un ídolo, sos un ídolo”. Me salió en ese momento. Ever me saludó y nos fuimos cada uno a los vestuarios.

Gaspar Duarte no se olvida de Clorinda

En el final Duarte no quiso olvidarse de su pueblo natal. “Soy clorindense. Así nos dicen los oriundos de Clorinda. Lo aclaro porque después se enojan en mi ciudad. Allí tengo a mi familia. En las vacaciones siempre vuelvo al lugar donde nací”, dijo.

Con la frescura y la sencillez de un pibe que llegó a probar suerte en Central, hoy se da el gusto de estar en todos los portales de los diarios del país por haber convertido nada menos que un gol en el clásico rosarino.

Gaspar Duarte sin lugar a dudas fue unas de las figuras del partido más pasional de la ciudad y con justicia está disfrutando de lo que hizo, nada menos que un gol para un nuevo triunfo en el clásico.