Gamboa: "Me dijeron que se equivocaron"

El nombre elegido en los últimos días era el de Fernando Gamboa, pero cuando la dirigencia decidió ir con todo para contratarlo ya era tarde. Demasiado. Al menos así lo hizo saber el Negro a través de un audio que circuló por distintos lugares y donde explicó la situación que le tocó transitar. "Hablé con (Eduardo) Bermúdez, (Juan) Concina y (Cristian) D'Amico y les agradecí. Los tres me dijeron que se equivocaron", se escuchó de boca del entrenador de Nacional de Paraguay. "Estoy a tres días de arrancar la pretemporada y contraté cinco jugadores. Es lo mismo que si estuviera en Newell's y me vienen a buscar de Real Madrid y me voy (sic). Me dieron la razón y dijeron que se equivocaron. Los dirigentes pueden buscar a cualquiera, pero las puertas mías siempre estuvieron abiertas. Hace tres entrenadores que vengo mandando mensajes diciendo que estoy a disposición. Quizás no era el momento. Ahora parecía serlo y no hay manera de modificarlo. Lo entendieron. Habrá que ver lo que pasa en junio o más adelante", agregó en uno de los mensajes de más de dos minutos.

En otro audio el Negro se mostró emocionado y acongojado "porque soy Lepra y me emociono porque Newell's es mi casa. Nadie me tiene que explicar nada". A la vez, indicó que "estoy preocupado. Hace rato que lo estoy".