Gabriel Heinze manifestó su alegría por Marcelo Bielsa y habló de la "locura" del fútbol

“En mi caso, tuve la suerte de poder ganar en este club (como futbolista). Y desde que asumí acá, tengo todo para perder, porque si me van mal las cosas, todo lo otro se olvida. A mí no me hace ni más ni menos importante. Lo que me gusta es tratar de hacer lo que yo siento, desde la base de que tenés más para perder que para ganar”, agregó. “También digo que hay más para ganar, dependiendo desde donde uno lo toma. Hoy por ejemplo digo que estoy ganando un montón, porque vengo todos los días acá y la paso muy bien, no tanto previo al partido y tampoco si el resultado no es bueno. Pero tampoco disfruto la victoria. Me quedo con el hecho de dejar cosas que provienen más del sentimiento de uno. El fútbol a mí me dio todo y me gusta mucho. Hoy elijo seguir en esta locura”, concluyó.