Gabriel Heinze: "Estoy tranquilo y orgulloso de mis jugadores"

Gabriel Heinze accedió con otro semblante a esta conferencia de prensa. No era para menos. Su equipo consiguió por primera vez sumar de visitante y encima en un contexto donde arrancó perdiendo y tuvo un penal en contra que pudo ser el triunfo del rival de no ser por Hoyos.

Heinze podría frenar los cambios permanentes y salir con los mismo once

“El análisis de nuestro equipo que hago es muy positivo. Me voy orgulloso de mis jugadores por el posicionamiento del rival además porque me identifico muchos con ellos por lo que hacen y ellos lo hacen con la institución. Tuvimos errores porque queremos proponer y el que tiene la pelota se equivoca mucho más que el que no la tiene”.