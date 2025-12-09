La Capital | Ovación | futsal

Futsal: Regatas se coronó campeón rosarino por segundo año consecutivo en primera división

Regatas otra vez fue campeón del torneo de futsal de primera división masculina, que organiza la Asociación Rosarina. Quiere jugar la Libertadores

9 de diciembre 2025 · 16:05hs
Regatas se coronó nuevamente campeón del torneo de futsal de primera de la Asociación Rosarina.

Regatas se coronó nuevamente campeón del torneo de futsal de primera de la Asociación Rosarina.

Tal como ocurrió el año pasado, Regatas se coronó nuevamente campeón del torneo de futsal de primera división masculina, que organiza la Asociación Rosarina.

Y también, por segundo año consecutivo, ganó en el partido final a los representantes del Jockey Club por 4 a 3, convirtiendo para los campeones Juan Carletti (x 2), Ramiro Pozzi e Ignacio Faitch. Para los de Fisherton anotaron Fermín Campodónico, Esteban Baronio y Rodrigo Peters.

Jockey venía de ser líder en la fase regular, con 61 puntos. En cuartos de final había dejado en el camino a Echesortu por penales tras la igualdad 1 a 1 en el global y en semifinales había superado 7 a 3 a Remeros.

Regatas, por su parte, escolta en la fase regular con 57 unidades, venía de eliminar a Náutico con un global de 5 a 3 y luego a Banco Nación por 5 a 2.

Leer más: Central le apuntó con firmeza a un delantero uruguayo y ya realizó una oferta concreta

Regatas camino a la Copa Libertadores

Además de este nuevo galardón, y porque fueron campeones del Nacional del Consejo Federal 2025, que es el torneo más importante a nivel clubes del interior del país, Regatas obtuvo una plaza en un cuadrangular para clasificar a la Copa Libertadores.

Este cuadrangular lo juegan: Regatas, campeón Nacional; Mercantil de Ushuaia, subcampeón Nacional y ganador del desempate contra el tercero del Nacional; Boca, ganador de Copa Argentina; y el ganador del Torneo Argentino de AFA: 17 de Agosto.

Ahora, el sábado 13 de diciembre Regatas va de visitante contra Boca y la vuelta será el lunes 15 en Rosario, en el estadio de Newell’s.

futsal4c

Plantel y cuerpo técnico de Regatas de futsal

El plantel campeón estuvo integrado por Juan Ignacio Carletti (C), Ramiro Pozzi, Luciano Badosa, Patricio Cattaneo, Martín Prendes, Imanol Bonay, Lucio Di Mateo, Ignacio Faitch, Simón Basadona, Martín Davalle, Mateo Tessandori, Thiago Honores, Santino Vermiglio, Lucio Torri, Paulo Orellano y Ciro Basterra.

Damián Faitch fue el entrenador, Pablo Bussano el ayudante de campo, Antonelo Marinelli el preparador físico y Santiago Melgar el kinesiólogo.

Excelente cosecha 2024/2025

Entre 2024 y 2025, Regatas participó en varios torneos, ganando Copa Argentina del Consejo Federal 2024, Copa de Oro Rosario 2024, subcampeones Torneo Nacional del Consejo Federal 2024, campeones del Torneo Regular año 2024, subcampeones de la Supercopa de Rosario 2025, campeones del Torneo Nacional del Consejo Federal 2025 y finalmente campeones del Torneo Regular de Rosario 2025.

Noticias relacionadas
Violencia en Puerto San Martín. Coronel Aguirre no podrá jugar por un año en el Regional Amateur.     

Durísima sanción a un club de la Rosarina por graves hechos de violencia en un partido del Regional Amateur

Lorenzo Faravelli surgió en Newells y su presente es Cruz Azul.

Los tres ex-Newell's que comienzan el sueño de conquistar la Copa Intercontinental de la Fifa

Maximiliano Silvera, el delantero uruguayo al que Central le hizo una oferta, viene de hacer 30 goles en 90 partidos. 

Central busca a un delantero uruguayo pero tiene competidores, entre ellos un campeón de la Libertadores

Estudiantes y Racing jugaron la final del Metropolitano 1967 en el Viejo Gasómetro de San Lorenzo.

Estudiantes y Racing reeditarán una final que hace 58 años tuvo a exjugadores de Newell's y Central

Ver comentarios

Las más leídas

Central le apuntó con firmeza a un delantero uruguayo y ya realizó una oferta concreta

Central le apuntó con firmeza a un delantero uruguayo y ya realizó una oferta concreta

Liga Profesional 2026: se viene el sorteo de la fecha de los clásicos

Liga Profesional 2026: se viene el sorteo de la fecha de los clásicos

Un arsenal en Fisherton: la policía secuestró más de 500 balas y armas de fuego

Un arsenal en Fisherton: la policía secuestró más de 500 balas y armas de fuego

Pelea entre padres destapó un torneo de fútbol infantil sin autorización en Funes

Pelea entre padres destapó un torneo de fútbol infantil sin autorización en Funes

Lo último

Los controles de alcoholemia se harán también en el río y no sólo en muelles

Los controles de alcoholemia se harán también en el río y no sólo en muelles

Durísima sanción a un club de la Rosarina por graves hechos de violencia en un partido del Regional Amateur

Durísima sanción a un club de la Rosarina por graves hechos de violencia en un partido del Regional Amateur

Postergaron el juicio al presunto asesino del arquitecto Joaquín Pérez

Postergaron el juicio al presunto asesino del arquitecto Joaquín Pérez

Preocupación en Santa Fe por el contrabando de calzado que llega de Bolivia y Paraguay

El ingreso de productos ilegales era de "pasadores" pero ahora se hace con camiones enteros y golpea directamente en la producción nacional
Preocupación en Santa Fe por el contrabando de calzado que llega de Bolivia y Paraguay

Por Gonzalo Santamaría
Ayuda alimentaria: el municipio rosarino refuerza partidas de cara a fin de año

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Ayuda alimentaria: el municipio rosarino refuerza partidas de cara a fin de año

Se acerca Navidad: ¿cuánto cuesta armar la mesa dulce en Rosario?
La Ciudad

Se acerca Navidad: ¿cuánto cuesta armar la mesa dulce en Rosario?

Pullaro destacó la renovación total de la Corte Suprema de Santa Fe
Política

Pullaro destacó la renovación total de la Corte Suprema de Santa Fe

Los controles de alcoholemia se harán también en el río y no sólo en muelles
La Ciudad

Los controles de alcoholemia se harán también en el río y no sólo en muelles

Pelea entre padres destapó un torneo de fútbol infantil sin autorización en Funes
La Región

Pelea entre padres destapó un torneo de fútbol infantil sin autorización en Funes

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Central le apuntó con firmeza a un delantero uruguayo y ya realizó una oferta concreta

Central le apuntó con firmeza a un delantero uruguayo y ya realizó una oferta concreta

Liga Profesional 2026: se viene el sorteo de la fecha de los clásicos

Liga Profesional 2026: se viene el sorteo de la fecha de los clásicos

Un arsenal en Fisherton: la policía secuestró más de 500 balas y armas de fuego

Un arsenal en Fisherton: la policía secuestró más de 500 balas y armas de fuego

Pelea entre padres destapó un torneo de fútbol infantil sin autorización en Funes

Pelea entre padres destapó un torneo de fútbol infantil sin autorización en Funes

Vive en la calle y lo prendieron fuego: Es un paciente crítico

Vive en la calle y lo prendieron fuego: "Es un paciente crítico"

Ovación
Los tres ex-Newells que comienzan el sueño de conquistar la Copa Intercontinental de la Fifa

Por Lucas Vitantonio
Ovación

Los tres ex-Newell's que comienzan el sueño de conquistar la Copa Intercontinental de la Fifa

Los tres ex-Newells que comienzan el sueño de conquistar la Copa Intercontinental de la Fifa

Los tres ex-Newell's que comienzan el sueño de conquistar la Copa Intercontinental de la Fifa

Central busca a un delantero uruguayo pero tiene competidores, entre ellos un campeón de la Libertadores

Central busca a un delantero uruguayo pero tiene competidores, entre ellos un campeón de la Libertadores

Estudiantes y Racing reeditarán una final que hace 58 años tuvo a exjugadores de Newells y Central

Estudiantes y Racing reeditarán una final que hace 58 años tuvo a exjugadores de Newell's y Central

Policiales
Postergaron el juicio al presunto asesino del arquitecto Joaquín Pérez
Policiales

Postergaron el juicio al presunto asesino del arquitecto Joaquín Pérez

El exministro Saín va a juicio por una licitación fallida de compra de armas

El exministro Saín va a juicio por una licitación fallida de compra de armas

Todo muy raro: indagaron al juez Salmain y apuntó contra Fernando Whpei como arrepentido serial

"Todo muy raro": indagaron al juez Salmain y apuntó contra Fernando Whpei como "arrepentido serial"

Hallan un cadáver flotando en el río Paraná a la altura de Villa Gobernador Gálvez

Hallan un cadáver flotando en el río Paraná a la altura de Villa Gobernador Gálvez

La Ciudad
Los controles de alcoholemia se harán también en el río y no sólo en muelles
La Ciudad

Los controles de alcoholemia se harán también en el río y no sólo en muelles

Preocupación en Santa Fe por el contrabando de calzado que llega de Bolivia y Paraguay

Preocupación en Santa Fe por el contrabando de calzado que llega de Bolivia y Paraguay

El Salvador: 3.000 personas participaron de las visitas guiadas

El Salvador: 3.000 personas participaron de las visitas guiadas

Se acerca Navidad: ¿cuánto cuesta armar la mesa dulce en Rosario?

Se acerca Navidad: ¿cuánto cuesta armar la mesa dulce en Rosario?

Luis Caputo anunció nueva baja de las retenciones en las exportaciones de granos
Economía

Luis Caputo anunció nueva baja de las retenciones en las exportaciones de granos

Fentanilo contaminado: el peronismo apunta contra el ajuste tosco en Anmat
Información general

Fentanilo contaminado: el peronismo apunta contra el ajuste "tosco" en Anmat

Vive en la calle y lo prendieron fuego: Es un paciente crítico
Policiales

Vive en la calle y lo prendieron fuego: "Es un paciente crítico"

El arbolado público ya es patrimonio natural y cultural de Rosario
La Ciudad

El arbolado público ya es patrimonio natural y cultural de Rosario

Paro de ATE: el gobierno anunció que descontará el día a quienes adhieran
La Ciudad

Paro de ATE: el gobierno anunció que descontará el día a quienes adhieran

Aumento para niñeras y empleadas domésticas: cuánto cobran en diciembre
Información General

Aumento para niñeras y empleadas domésticas: cuánto cobran en diciembre

El gobierno formalizó el llamado a sesiones extraordinarias
Política

El gobierno formalizó el llamado a sesiones extraordinarias

Martes de protesta en Rosario: cinco cortes y acto central contra Milei
La Ciudad

Martes de protesta en Rosario: cinco cortes y acto central contra Milei

Roberto Falistocco anunció que se retirará de la Corte Suprema de Santa Fe

Por Javier Felcaro
Política

Roberto Falistocco anunció que se retirará de la Corte Suprema de Santa Fe

Rosario tuvo 20 mil visitantes y 70 % de ocupación hotelera durante el finde largo
La Ciudad

Rosario tuvo 20 mil visitantes y 70 % de ocupación hotelera durante el finde largo

Las importaciones de bienes de consumo baten récords
Economía

Las importaciones de bienes de consumo baten récords

Aerolíneas Argentinas lanza promociones con descuentos y cuotas
Información general

Aerolíneas Argentinas lanza promociones con descuentos y cuotas

Un plomero fue imputado por robar en el edificio de la madre de Valeria Mazza
Policiales

Un plomero fue imputado por robar en el edificio de la madre de Valeria Mazza

Récord mundial: miles de golden retriever coparon Palermo
Información General

Récord mundial: miles de golden retriever coparon Palermo

Armado del arbolito: el ticket promedio fue de 20 mil pesos en calle San Luis
La Ciudad

Armado del arbolito: el ticket promedio fue de 20 mil pesos en calle San Luis

Santa Fe salió a defender su política de obra pública tras críticas de La Libertad Avanza
Política

Santa Fe salió a defender su política de obra pública tras críticas de La Libertad Avanza

Quini 6: de qué ciudad es el ganador del pozo récord de casi 9 mil millones de pesos
Información General

Quini 6: de qué ciudad es el ganador del pozo récord de casi 9 mil millones de pesos

Microtráfico en zona norte: detienen a dos personas que llevaban cocaína en el auto
POLICIALES

Microtráfico en zona norte: detienen a dos personas que llevaban cocaína en el auto

Créditos Nido: se viene el decimoséptimo sorteo, con más de 44 mil santafesinos inscriptos
La Ciudad

Créditos Nido: se viene el decimoséptimo sorteo, con más de 44 mil santafesinos inscriptos

Pelea en Maciel: un hombre fue apuñalado y el agresor huyó tras dejar tirada su moto
La Región

Pelea en Maciel: un hombre fue apuñalado y el agresor huyó tras dejar tirada su moto