Futsal: Regatas se coronó campeón rosarino por segundo año consecutivo en primera división

Tal como ocurrió el año pasado, Regatas se coronó nuevamente campeón del torneo de futsal de primera división masculina, que organiza la Asociación Rosarina.

Y también, por segundo año consecutivo, ganó en el partido final a los representantes del Jockey Club por 4 a 3, convirtiendo para los campeones Juan Carletti (x 2), Ramiro Pozzi e Ignacio Faitch. Para los de Fisherton anotaron Fermín Campodónico, Esteban Baronio y Rodrigo Peters.

Jockey venía de ser líder en la fase regular, con 61 puntos. En cuartos de final había dejado en el camino a Echesortu por penales tras la igualdad 1 a 1 en el global y en semifinales había superado 7 a 3 a Remeros.

Regatas, por su parte, escolta en la fase regular con 57 unidades, venía de eliminar a Náutico con un global de 5 a 3 y luego a Banco Nación por 5 a 2.

Regatas camino a la Copa Libertadores

Además de este nuevo galardón, y porque fueron campeones del Nacional del Consejo Federal 2025, que es el torneo más importante a nivel clubes del interior del país, Regatas obtuvo una plaza en un cuadrangular para clasificar a la Copa Libertadores.

Este cuadrangular lo juegan: Regatas, campeón Nacional; Mercantil de Ushuaia, subcampeón Nacional y ganador del desempate contra el tercero del Nacional; Boca, ganador de Copa Argentina; y el ganador del Torneo Argentino de AFA: 17 de Agosto.

Ahora, el sábado 13 de diciembre Regatas va de visitante contra Boca y la vuelta será el lunes 15 en Rosario, en el estadio de Newell’s.

futsal4c

Plantel y cuerpo técnico de Regatas de futsal

El plantel campeón estuvo integrado por Juan Ignacio Carletti (C), Ramiro Pozzi, Luciano Badosa, Patricio Cattaneo, Martín Prendes, Imanol Bonay, Lucio Di Mateo, Ignacio Faitch, Simón Basadona, Martín Davalle, Mateo Tessandori, Thiago Honores, Santino Vermiglio, Lucio Torri, Paulo Orellano y Ciro Basterra.

Damián Faitch fue el entrenador, Pablo Bussano el ayudante de campo, Antonelo Marinelli el preparador físico y Santiago Melgar el kinesiólogo.

Excelente cosecha 2024/2025

Entre 2024 y 2025, Regatas participó en varios torneos, ganando Copa Argentina del Consejo Federal 2024, Copa de Oro Rosario 2024, subcampeones Torneo Nacional del Consejo Federal 2024, campeones del Torneo Regular año 2024, subcampeones de la Supercopa de Rosario 2025, campeones del Torneo Nacional del Consejo Federal 2025 y finalmente campeones del Torneo Regular de Rosario 2025.